Kako bomo bivali v prihodnosti?

A še vedno ste v zavetju svojega doma. Namesto v notranjih prostorih svoj dan začnete (in zaključite) na odprtem – v medprostoru.

V preteklosti je veljalo prepričanje, da večja hiša pomeni več udobja. A danes gredo trendi v drugačno smer; manj kvadratov, nižji stroški, večja energetska učinkovitost in preprostejše vzdrževanje. Sodobni domovi tako niso več veliki, so pa izjemno funkcionalni in praktični. Vsak kotiček je do podrobnosti izkoriščen in ima svoj namen, vsak zunanji kvadratni meter pa postaja podaljšek notranjega življenja. V praksi bi tako lahko rekli, da se bivalni prostori ne končajo pri stenah, temveč se raztezajo na terase, balkone, letne kuhinje, vrtove, pergole ipd. Poglejmo nekaj primerov...

