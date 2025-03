Kaj storiti, če se vaš pes začne dušiti

Psi poskušajo prežvečiti in pojesti marsikaj. Kosti, igrače, hrana ali celo manjši predmeti, kot so kosi plastike, pa se lahko nehote znajdejo v njihovem sapniku in povzročijo dušenje. Takšna situacija je lahko smrtno nevarna, zato je pomembno, da vemo, kako hitro in pravilno ukrepati.

Najprej je ključno prepoznati znake, da ima kuža nekaj zataknjenega v grlu ali sapniku. To je lahko močno kašljanje ali davljenje, ki nakazuje, da pes poskuša izkašljati nek predmet. Če opazimo kremženje gobca s tačkami, pes panično poskuša odstraniti predmet iz ust. Če slišimo piskajoče ali oteženo dihanje, je dihalna pot verjetno delno zaprta in pes lahko diha, vendar s težavo.

