Kaj se zgodi, ko se 'lagom' in 'fika' preselita v Ljubljano? Rezultat vas bo očaral

Interier za družinski dom, ki ga zaznamujejo harmonija, udobje in kakovostni materiali, sta zasnovali arhitektki Nina Mei Gaiman in Ana Jerše iz biroja Prostornina.
Fotografija: Z izborom kakovostnega pohištva in opreme so sledili filozofiji besede 'lagom', ki z načinom življenja spodbuja izogibanje pretiranemu potrošništvu. FOTO: Ana Skobe
Z izborom kakovostnega pohištva in opreme so sledili filozofiji besede 'lagom', ki z načinom življenja spodbuja izogibanje pretiranemu potrošništvu. FOTO: Ana Skobe

Aleksandra Zorko
20.08.2025 ob 08:01
Aleksandra Zorko
Stanovanje v velikosti 135 kvadratnih metrov je del mirne soseske v predmestju prestolnice. »Naročniki so želeli prostor, v katerem bodo lahko s pomočjo notranje opreme zaživeli ’kot doma’ v pravem pomenu besede. Pomembno jim je bilo, da je interier udoben, domačen in funkcionalen ter omogoča druženje s prijatelji,« sta povedali arhitektki Nina Mei Gaiman in Ana Jerše iz biroja Prostornina.

Interier sta zasnovali za več prostorov stanovanja, vključno z bivalnim prostorom, kuhinjo, shrambo, predsobo, dnevnim wc-jem, otroško sobo, spalnico z garderobo in glavno kopalnico, domačo pisarno ter pralnico. Svetovali pa sta tudi pri naboru opreme za zunanjo teraso, ki stanovanje povezuje z zunanjostjo in naravo.

