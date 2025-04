Kaj pomeni izjemna inteligenca v praksi?

Težave, ki so bile nekoč nepremostljive, so s pomočjo izjemne inteligence zdaj rešene v trenutku. Nova pametna telefona Galaxy A56 5G in Galaxy A36 5G ne ponujata le sodobnega dizajna in zmogljive strojne opreme, temveč tudi napredno umetno inteligenco, ki se prilagaja vašemu življenju. Samsung je izkušnjo pametnega telefona dvignil na višjo raven, saj naprava ne čaka na vaše ukaze, ampak razmišlja namesto vas in ponuja rešitve, še preden jih potrebujete.

