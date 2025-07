Julijski setveni koledar razkriva: najboljši datumi za endivijo, radič in fižol

Najbrž ga ni vrta v Sloveniji, ki ne bi začetka julija dočakal z znamenji suše. Ne samo, da smo imeli opraviti s hudim junijskim vročinskim valom, ki je neusmiljeno izsuševal tla, tudi njihova preskrbljenost z vodo je bila že pred vročino zaradi podpovprečnih padavin pičla. Zato v setvenem koledarju za julij posebej poudarjamo ukrepe, s katerimi rastlinam in tlom pomagamo ohraniti vitalnost, in zmanjšali izhlapevanje iz listov in iz tal. Tudi tam, kjer se vam zdi, da je vode še na pretek, se lahko razmere čez dolgo vroče poletje obrnejo in zalivanje zaradi pomanjkanja morda ne bo dovoljeno. Glavni ukrepi so zastiranje tal, senčenje setev in mladih rastlin, zalivanje čim bolj zgodaj zjutraj, in kapljično namakanje, pri katerem je poraba vode bolj racionalna.

