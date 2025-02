Julija Patricija Prevc: o poročni torti, Planici in velikih družinah

Glas o njenih torticah je pripotoval tudi v našo kulinarično redakcijo, zato smo se povabili v pritličje markantne stavbe, kjer je v zgornjem nadstropju Ivan Grohar davnega leta 1905 ustvaril znamenito sliko Škofja Loka v snegu.

Začnimo kar na začetku – pri prvi torti, ki jo je spekla Julija Prevc. »Zanimivo – tega me pa še nihče ni vprašal,« se nasmehne, pobrska po spominu in pravi: »Prvo torto sem verjetno kot najstnica naredila za bratca, ki je pet let mlajši od mene. Koliko je bil takrat star, ne vem točno, se pa spomnim okusa: bananova torta z nutello.« In ravno s številčno družino – Julija ima šest bratov in sester – so povezani prvi večji koraki v svet kuharstva in slaščičarstva: »Živeli smo na vasi v okolici Tržiča in saj veste, kako je: ko so dogodki in prazniki, se zbere vsa vas, vsaka gospodinja pa pripravi nekaj dobrot. Tako sem že v mladosti rada pomagala mami pri peki peciva in morda se je takrat začelo.«

A sprva je Julijo Prevc bolj mikalo kuharstvo: »Vpisala sem se na srednjo gostinsko in turistično šolo v Radovljici, kjer pa sem hitro spoznala, da mi je ustvarjanje slaščic bližje kot kuhanje. K preusmeritvi me je po prvem letniku spodbudil tudi profesor Anton Tušek. Hkrati me je navdušil za sodelovanje na različnih dogodkih. Tako smo kot dijaki denimo sodelovali na radovljiškem Festivalu čokolade.«

Šolanje je nadaljevala v Biotehniškem centru Naklo, kjer je veliko slaščičarskega znanja usvojila pod mentorstvom Mirana Ahčina. Kaj pa tečaji? »Teh nisem obiskovala, sem se pa razmeroma zgodaj zaposlila. Morda tudi zato, ker izhajam iz velike družine, in kar nekako jasno nam je bilo, da si otroci čim prej zaslužimo svoj denar. Tako sem že med šolanjem delala v slaščičarski delavnici, kjer so nastajale moderne sladice in tudi sladoledi, prakso pa sem opravljala pri Emi Koselj, ki je imela pred nekaj leti na Bledu oziroma v Ljubljani kar precej znano delavnico Emazing Creations.«

Sama si je spekla poročno torto

Navdih za ustvarjanje je Julija Prevc pogosto našla na spletu, v pomoč pa ji je bilo tudi to, da se je v šoli naučila, kako posamezne sestavine zamenjamo z drugimi in dobimo novo kombinacijo okusov. O tem, kaj je še značilnost njenih slaščic, pojasni: »Saj ni skrivnost, je pa manjša posebnost: večina mojih tort ima v nadevu jajčno vaniljevo kremo. Tako so, vsaj za moj okus, ravno prav sladke in tudi uravnotežene. Ne maram namreč izredno sladkih okusov, kar je morda malo hecno, saj sem slaščičarka.«

Kakšne tortice torej najdemo Pr' Homanu? Različne: tu so tako kremne rezine, po katerih je ta škofjeloška slaščičarna znana že vrsto let, kot porcijske in klasične tortice. Ena med njimi, ki je v ponudbi predvsem ob koncih tedna, je prav posebna: »Lipova medenka je torta, ki sem jo pripravila za zaključno oceno v biotehniškem centru in dobila odlično oceno. Ko sem ustvarjala okus torte, ki je morda malo podobna marlenki, sem preizkušala različne vrste medu in hitro ugotovila, da se najlepše obnese lipov. Kar je zanimivo, saj danes delam Pr' Homan, kjer je na vrtu mogočna lipa. Poleg medu je v torti še s karamelo dopolnjena vaniljeva krema, testo pa je medeno in narejeno z orehi.«

Ko že omenjamo posebnosti, še ta anekdota. Julija Prevc je spekla že nekaj poročnih tort, med drugim tudi za poroko smučarske skakalke Nike Vodan (prej Križnar) in celo za svojo: »Nama s Cenetom sem pripravila zakrinkano, torej večnadstropno torto, pri kateri je bilo pravo samo zgornje nadstropje, druga pa so bila narejena iz stiropora. Za okus je Cene rekel samo to, naj ga presenetim, in sem izbrala logično – okus planice, torej čokolado, vaniljo in jagodo. Ta torta je bila torej manjša, za goste sem naredila sladice v lončkih.«

Slaščice za družinska srečanja

Da pa ne boste mislili, da je Julija edina, ki skrbi za sladice ob praznikih. Sladke dobrote odlično obvlada tudi Petrova žena Mina, ki se s peko dobrot ukvarja ljubiteljsko in je pred leti napisala tudi kuharsko knjigo Minini cukri. Kdo torej peče sladice za družinska srečanja Prevčevih? »Jaz pripravim vsakokrat nekaj drugega, medtem ko sta Mina in Špela, to je Domnova partnerica, mojstrici za torto pavlova. Na družinskih srečanjih ne manjka niti štrudelj, za katerega vedno poskrbi Cenetova mama Julijana. Ona je tudi Ceneta naučila speči štrudelj in ni mi težko priznati, da je njegov veliko boljši kot moj.«

Pa še eno ime gre omeniti, in sicer mladega akademskega slikarja Janeza Alberta Novaka - Jana, ki je Julijin brat. Tudi on je reden gost Pr' Homan, kamor pa ne pride le na kavo ali kaj sladkega, temveč se tu mudi s svinčnikom v roki. Na veliko okno kavarne vsakokrat nariše in napiše kaj novega in iskrivega, kot je denimo prikupni predlog, ki ravno zdaj vabi na obisk: »Naj ne mine dan brez Julijine tortice.«

