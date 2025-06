Jogurtova panakota: enostavna, lahkotna in osvežilna sladica za poletje (VIDEO)

Tokrat sem se odločila, da bo panakota bolj lahkotna in osvežilna in ji zato dodala jogurt. Je prijetno nežnega in mlečnega okusa, svilnato kremasta ter s čudovito penasto in rahlo teksturo, da na krožniku prav živahno »pomiga«. Nedvomno idealna sladica za poletne dni, saj jo lahko pripravimo vnaprej ter z njo zadovoljimo pravo množico gostov.

Sestavine

Za 4 do 6 oseb.

250 ml sladke smetane

250 g jogurta (grški ali polnomastni)

2 lista želatine (ali 3 za bolj čvrsto teksturo)

4 žlice vode

1 žlička vaniljeve paste (ali vaniljeva semena enega stroka)

80 g sladkorja

Ostalo

200 g svežih ali zamrznjenih malin

2 do 3 žlice sladkorja (oziroma po okusu)

1 do 2 žlički limonovega soka

Priprava

Želatino namočimo v hladno vodo za 5 do 10 minut. V kozici segrejemo 100 ml sladke smetane s sladkorjem in vaniljo, ki naj ne zavre. Ko se sladkor stopi, kozico odstavimo. Dodamo ožeto želatino, dobro premešamo in ohladimo do mlačnega. Preostalo smetano stepemo. V mlačno smetano z želatino dodamo jogurt, nato pa še stepeno smetano in mešamo toliko, da dobimo gladko zmes. Nalijemo v modelčke in pustimo stati na hladnem vsaj 6 ur (ali čez noč), da se strdi. Pred serviranjem s konico noža zarežemo okoli in okoli roba panakote, zvrnemo modelček na krožnik in ga počasi dvignemo (če gre težko, lahko modelček potopimo v vročo vodo). Panakoto postrežemo s sadnim prelivom.

Priporočamo še: Božanski češnjev zavitek s skuto in odgovor na vprašanje, zakaj nam tako rad poči