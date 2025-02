Jedi, ki spremljajo pustno obdobje

Ko je pust, so tu maškare, zato nas je zanimalo, katere jedi najbolj teknejo pustnim šemam. Kar veliko jedi v Sloveniji je povezanih s pustnim obdobjem, nekatere so izredno znane in te dni prisotne na skorajda vsakem koraku, spet druge so že malo pozabljene, nekatere pustne jedi pa danes le še redkokje srečamo. Ste, denimo, že kdaj poskusili godlo? Veste, kako jo pripravimo?

Šenčurska godla

Godlo poznajo marsikje v Sloveniji, predvsem na Gorenjskem, v Šenčurju pa ima ta jed prav poseben status – navsezadnje so po njej imenovani Godlarji. Društvo Godlarjev Šenčur je začelo nastajati leta 1990, odtlej pa so organizirali več kot 30 pustnih povork, ki veljajo za največjo pustno prireditev na Gorenjskem.

Na svoji spletni strani ima društvo Godlarji objavljen tak opis jedi, po kateri so si nadeli ime: »Šenčurska godla je zelo znana jed. To je juha z ostanki mase za krvavice, v katero se zakuha še riž, da pride precej gosto, in zabeli z ocvirki. Svežo nasoljeno svinjsko kri shranimo v kozarcih in jo izdatno začinimo z meto, marajonom in česnom. Vanjo zakuhamo proseno kašo in vse to zabelimo z ocvirki.«

Ocvirkove in ocvrte jedi

Ko že govorimo o ocvirkih: med tradicionalne pustne jedi spada tudi ocvirkovca, ki ima v Prekmurju in Prlekiji svojo različico. Rečejo jim cvirkače, pripravijo jih iz enakih sestavin kot ocvirkovo potico, je pa njihova oblika drugačna, saj so videti kot porcijski prigrizki v velikosti otroške dlani.

Pa naj za konec zapišemo še nekaj o najbolj znanih pustnih jedeh – krofih, bobih, flancatih in preostalem cvrtju. Ravno flancati, ki so lahko ali kvašeni ali krhki, so pri nas zelo razširjeni in jih v različnih delih Slovenije različno imenujemo. Na Primorskem se največkrat uporablja izraz hroštole oziroma kroštole, na Gorenjskem so to ta skražvani, fancuti ali šmevniki, glede na regijo pa se rahlo razlikuje tudi oblika te ocvrte jedi.

