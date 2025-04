Jama na Kanarcih je bila le 'trening' – Katja Kozlevčar se pripravlja na svojo največjo preizkušnjo v Bolgariji (VIDEO)

Vsestranska ustvarjalka Katja Kozlevčar v podkastu razkriva, zakaj je modno kariero in svetovne prestolnice zamenjala za življenje izven sistema - razlaga o izkušnji bivanja v jami in jurti, o tako imenovanem 'off-grid' načinu življenja, "dumpster divingu" in freeganstvu. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Tokrat pa začenja povsem novo poglavje: nakup in prenovo stare kmetije v Bolgariji.

Katja Kozlevčar nam je zaupala svoje razloge, zakaj jo je življenje poneslo prav v to zanimivo balkansko deželo.

...

Zakaj ravno Bolgarija?

Za svojo naslednjo življenjsko avanturo je Katja izbrala Bolgarijo zaradi več ključnih razlogov. Predvsem jo je pritegnila izjemno ugodna nepremičninska situacija — v Bolgariji je na voljo ogromno starih hiš in kmetij po bistveno nižjih cenah kot kjerkoli drugje v Evropi. To je posledica množičnega odseljevanja mladih v večja mesta in tujino, zaradi česar podeželje sameva, starejše hiše pa pogosto ostajajo brez dedičev. Poleg cenovne dostopnosti pa ima Bolgarija še druge prednosti: država je članica Evropske unije, kar pomeni enostavnejši pravni in administrativni postopek nakupa za evropske državljane. Postopek lastništva je hiter in manj birokratsko zapleten — včasih lahko novi lastniki prejmejo ključe že v nekaj tednih.

Katjo je pritegnila tudi kulturna in človeška bližina — Bolgari so Slovani, kar pomeni podobne vrednote, gostoljubnost in odprtost do tujcev. Tudi jezikovne bariere so manjše, saj je bolgarski jezik soroden slovanskim jezikom, zaradi česar je sporazumevanje lažje kot v nekaterih drugih evropskih državah. Poleg tega Bolgarija ponuja neokrnjeno naravo, čudovita gorovja in spokojne vasi, kar je za Katjo, ki si želi ustvariti umetniško rezidenco v navdihujočem okolju, izjemno pomembno. Z vidika infrastrukture sicer vse ni idealno, a Katja vidi v tem tudi priložnost za bolj avtonomen, trajnosten način bivanja.

Kakšna je infrastruktura v bolgarskih vaseh?

Eden večjih izzivov, ki ga Katja pričakuje, je stanje infrastrukture na podeželju. Bolgarske vasi, posebej tiste bolj oddaljene od večjih mest, so pogosto slabše komunalno opremljene. Ceste so lahko neurejene, redno odvažanje smeti ni zagotovljeno, poleti pa so pogoste težave z dostopom do vode, kar prebivalce sili v uporabo lastnih vodnjakov. Elektrika je na voljo skoraj povsod, vendar pa se stanje infrastrukture močno razlikuje od vasi do vasi.

Romantična, a tudi naivna ideja?

Katja priznava, da se v svoj novi projekt podaja z veliko mero idealizma in romantičnih predstav, hkrati pa se zaveda, da bo obnova starega posestva zahtevala veliko prilagajanja, truda in učenja. Predvsem se želi izogniti večjim strukturnim prenovam in si najti nepremičnino, kjer bi že takoj lahko začela osnovno bivati ter nato postopoma obnovila preostale dele.

Kako se bo lotila obnove?

Katjin pristop k obnovi je premišljen in kreativen: želi vključiti čim več ponovne uporabe materialov, reciklaže in naravnih gradbenih tehnik. Poleg iskanja lokalnih obrtnikov namerava k obnovi povabiti tudi prostovoljce — podobno kot je sama v preteklosti pomagala pri projektih alternativnega bivanja. Prvi korak? Nakup zanesljivega večjega vozila za transport materialov.

Če vas zanima, kako je Katja Kozlevčar preizkusila življenje brez elektrike, vode in udobja sodobne družbe, prisluhnite celotni epizodi Deloindom podkasta. Katja vas popelje v svoj svet off-grid eksperimentov, kjer preživlja dneve v jamah, jurti in drugih alternativnih skupnostih. Odkrijte, kako je "dumpster diving", freeganstvo in življenje v naravi popolnoma spremenilo njen pogled na svet. Vabljeni k poslušanju!