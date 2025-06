Jajce na oko, ki navdušuje množice: recept za najbolj uživaški zajtrk, ki bo postal hit tudi pri vas doma

Kdo bi si mislil, da lahko tortilje in jajca tako iznajdljivo pretvorimo v zares okusen zajtrk! S takšnimi in drugačnimi različicami nas navdušujejo na družbenih omrežjih, še posebno na tiktoku, kjer gredo tovrstne recepture v viralne razsežnosti. Nič čudnega, saj gre za hitro in zelo okusno jed, ki nas napolni z energijo. Kombinacija hrustljave podlage, kremastega rumenjaka, zelenjave in osvežilne omake zagotavlja nič drugega kot eno samo uživanje že takoj zjutraj.

Recept sta za nas preverili Neli Selan in Lea Sterle (BIC Ljubljana).

Ne zadržujte se pri dodatkih.

Taco z jajcem in sirom

4 manjše tortilje

4 pesti sira, ki se dobro topi

4 jajčka

za dobro pest češnjevih paradižnikov

šopek svežih rdečih redkvic

Omaka

0,3 dl oljčnega olja

2 žlici kisa

1/2 žličke soli

strok česna

manjša vejica origana

manjši ščep čilija, manjši ščep dimljene paprike

za dobro pest nasekljanega svežega peteršilja

Priprava

Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija. Na pladenj ali kar peki papir na rešetki razporedimo tortilje in jih obložimo: na vsako posujemo četrtino naribanega sira (tako da ustvarimo višji rob). V sredino vsake ubijemo jajce in vse skupaj porinemo v pečico. Pečemo toliko, da se sir stopi, beljak zakrkne, idealno pa je, da rumenjak ostane še tekoč – priporočamo srednjo rešetko. V tem času pripravimo dodatke: redkvice narežemo na mandolino, češnjevce razpolovimo, zmešamo sestavine za peteršiljevo omako. Ko je jajce pripravljeno do želene konsistence, tortilje vzamemo iz pečice in obložimo: na vsako naložimo paradižnike in redkvice ter pokapamo s pripravljeno omako čimičuri. Pojemo s pomočjo iznajdljivosti in rok, brez uporabe pribora.

