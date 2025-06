Izvolite super trik za ultrahitro lupljenje mladega krompirja brez noža in drgnjenja

Na našo (in vašo) srečo obstaja preprost trik, s katerim lahko mladi krompir olupimo hitro in brez napora – brez noža in brez drgnjenja. Metoda, ki jo radi uporabimo v teh mesecih, namreč izkorišča prednosti temperaturnega šoka, ki povzroči, da se lupina loči od mesa krompirja. Aja, pa še en bonus prinaša: takšna metoda poleg lažjega lupljenja omogoča tudi, da se ohrani naravni okus in tekstura, ki jo imamo pri mladem krompirju vsi tako zelo radi.

Potrebujemo:

svež mladi krompir,

velik lonec z vrelo vodo,

veliko skledo z ledeno vodo.

Postopek

Krompir operemo, da odstranimo večjo umazanijo. V velikem loncu zavremo vodo in vanjo stresemo krompir. Kuhamo ga približno 10 minut, odvisno od velikosti gomoljev. Medtem pripravimo veliko skledo z ledeno vodo. Kuhan krompir odcedimo in ga takoj prestavimo v ledeno vodo. Počakamo nekaj minut, da se ohladi. Z rokami nežno podrgnemo po krompirju – lupina bo zdrsnila stran brez težav!

Kako iz mladega krompirja izvabimo največ okusa?

Mladi krompir je zaradi svoje nežne lupine in sladkastega okusa prava poletna poslastica – a da zares zasije na krožniku, si zasluži malo več pozornosti. Namesto da ga vedno znova le skuhamo v vodi, mu lahko z nekaj preprostimi triki dodamo čisto novo dimenzijo.

Najprej – kuhanje v sopari je ena najboljših metod, saj krompir ohrani več hranil, barve in predvsem polnejši okus. Vse, kar potrebujemo, je soparnik ali cedilo nad vrelo vodo – in 12 minut kasneje imamo mehke, čvrste gomoljčke pripravljene za nadaljnjo obdelavo ali postrežbo kar tako.

Če si želimo nekaj bolj hrustljavega, zavijemo v drugo smer: peka v pečici! Pri 220 °C, z malo oljčnega olja in ščepcem grobe soli se mladi krompir speče do popolne zlate skorjice. Za dodaten »uau učinek« pa ga lahko pred peko rahlo potlačimo in tako ustvarimo priljubljene krompirjeve potlačenčke.

Seveda ne gre brez zelišč. Mladi krompir je idealen za kombinacijo z rožmarinom, timijanom in česnom, ki mu dajo sredozemski pridih. Če pa mu med peko dodamo še malo masla ali gheeja, bo rezultat še bolj dišeč in slasten.

Kaj vse lahko iz njega pripravimo? Tu so naši najljubši recepti:

1. Krompirjevi potlačenčki: mladi krompir, kot ga obožujemo (VIDEO)

Če tudi vas navdušujejo viralni kuharski recepti, potem ste zagotovo že naleteli na krompirjeve potlačenčke: kuhane krompirčke, zmečkane in pečene z maslom ter parmezanom. Obljubimo vam, da ga letos poleti sploh ne boste želeli pripravljati drugače.

2. Pečen mladi krompir na dva načina

Pečen mladi krompir seveda lahko pečemo na tisoč in en način, a najpogosteje se tega lotimo z maslom ali oljčnim oljem. Na zgornji povezavi smo na kup zbrali recepte, ki vključujejo pečenje z ghee maslom ali oljčnim oljem za različno teksturo in okus.

3. Mladi krompir: 3 noro dobre ideje za pripravo

Če vam dišijo nabodala z dimljeno slanino, gratiniran krompir s skuto in smetanovimi šampinjoni, potem je zgornja povezava namenjena vam.