Iščete alternativo stenskim kuhinjskim ploščicam? Tako se je znašla naša novinarka

Tradicionalne keramične ploščice so že dolgo priljubljena izbira za stenske obloge v kuhinjah, vendar obstajajo tudi številne moderne alternative, ki lahko vaš prostor naredijo še bolj estetski, praktičen in preprost za vzdrževanje. Če gradite ali prenavljate kuhinjo, je vredno raziskati možnosti, ki se prilagajajo vašemu življenjskemu slogu in oblikovalskim željam. Prav to je pri prenovi svojega stanovanja storila tudi naša novinarka, ki se je zaradi omejenega proračuna in pomanjkanja časa odločila za drzno potezo, ki se je na koncu izkazala za precej bolj uspešno, kot je pričakovala.

Vsak, ki se je že kdaj lotil gradnje ali prenove ve, da je delo z mojstri treba načrtovati mesece vnaprej, enako pa velja tudi za dobavo keramike in drugega gradbenega materiala. Ker se je naša novinarka v študentskih letih temu želela izogniti, se je namesto polaganja ploščic med kuhinjskimi elementi odločila, da bo steno kar sama premazala z lateks barvo, ki je odporna proti vlagi in jo je mogoče preprosto očistiti z vlažno krpo.

