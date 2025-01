Ingver: Triki za dolgotrajno svežino in preprosto domačo vzgojo

Ingver ni le nepogrešljiva sestavina toplih napitkov in azijskih jedi, temveč tudi močno naravno zdravilo s protivnetnimi in protibakterijskimi učinki. Da pa ohranimo njegovo svežino in učinkovitost, je treba slediti nekaj preprostim pravilom.