Imenitna sladica, ki jo lahko zelo preprosto pripravite, če imate pri roki jogurt in borovnice

Po vsesplošnem nažiranju z dobrotami z žara se prileže nekaj osvežilnega in lahkega. Saj sladoled dobro odigra svojo vlogo, a če želimo zbrane navdušiti z nečim imenitnim, so tile kozarčki kot naročeni. Odlikuje jih preprosta in hitra priprava, z atraktivnim videzom in nepozabnim okusom dvojca borovnic in kokosa pa bodo vzbudili apetit še tako prenažrtim piknikarjem. Ti jogurtovi kozarčki so lahki, osvežilni in preprosti – prava piknik senzacija!

Jogurtovi kozarčki z borovnicami in kokosom

Jogurtova krema s kokosom

400 g grškega jogurta

200 ml sladke smetane

3–4 žlice sladkorja v prahu

4 žlice kokosove moke

Borovničeva osnova

200 g gozdnih borovnic

2 žlici sladkorja v prahu

Za povrh

sveže borovnice

Priprava