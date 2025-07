Imate doma zelišča? V manj kot pol ure lahko iz njih pripravite odlične polpetke

Priprava teh zeliščnih polpetk vzame le 25 minut, končni rezultat pa prepriča še tako zahtevne okuševalce.

Sestavine za polpetke:

2 srednje velika krompirja

2 jajci, 100 g skute

3 tanke rezine prekajene mesnate slanine

žlica naribanega parmezana

šopek zelišč: drobnjak, melisa, majaron, šetraj, peteršilj, koper, list mladega česna

ščepec soli, mleti poper po okusu, olje

Sestavine za omako:

2 žlici olja

žlica gladke moke

2 dl smetane za kuhanje

šopek kopra, sol

Priprava:

Krompir olupimo in naribamo na grobo, slanino narežemo na drobne kockice, zelišča drobno nasekljamo. Dodamo jajci, skuto in parmezan, sol in poper ter vse skupaj premešamo. V večji ponvi segrejemo olje. Nanj z žlico polagamo pripravljeno maso in oblikujemo polpetke. Ko so na eni strani pečene, jih z lopatico in žlico previdno obrnemo in spečemo še na drugi strani.

Omaka: koper na drobno sesekljamo. V segretem olju na hitro prepražimo moko, tako da ostane še svetla, takoj dodamo koper, malo premešamo in zalijemo s smetano ter solimo in stalno mešamo, dokler ne zavre in se zgosti.

Nasvet: Parmezan lahko nadomestimo tudi s katerim drugim poltrdim naribanim sirom, slanino pa opustimo. Postrežemo s solato.