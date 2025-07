Ideje, kaj za zajtrk, da niso vedno jajca ali nekaj na kruhu

V mislih si narišite ta prizor: končno so tu počitnice in z njimi vred morje, na katerem ob lenobnih jutrih ne manjka svež kruh. Saj veste, tisti beli, puhasti, kakršnega lahko kupimo le ob morju. A tu pa tam bi si vseeno želeli odmik od ustaljenih zajtrkov, zato je tu nekaj predlogov, kako poletne zajtrke zasučemo v drugo smer, ki se ogne (svežemu belemu) kruhu.

Čeznočni kosmiči

Povsem preprost recept za poletni obrok zajema ovsene kosmiče, se je pa treba že dan prej spomniti, da jih zalijemo s tekočino (denimo z vodo ali mlekom) ter pustimo v hladilniku, da nabreknejo. Zjutraj jih samo še dopolnimo z malo cimeta, morda medu, in okrasimo s svežim sadjem, lahko tudi z žlico ali dvema čvrstega jogurta, in že je tu zajtrk. Različica je, da h kosmičem vmešamo žlico ali dve chia semen, pri čemer nekoliko povečamo količino tekočine.

Prosena kaša

Potem je tu prosena kaša, poznamo jo vsi, a se le redko spomnimo nanjo, čeprav velja za superživilo. Tudi priprava zajtrka, ki ima za osnovo proseno kašo, je preprosta: kašo skuhamo v dvakratni količini rahlo soljene vode, nato jo ohladimo in spravimo v hladilnik. Če bi za zajtrk imeli topel obrok, tako pripravljeni kaši dodamo malo sladke smetane in pogrejemo. Lahko jo tudi dopolnimo z malo smetane in v ognjevarni posodi zapečemo v pečici, če pa bi si radi pripravili hladen zajtrk, kašo preprosto dopolnimo z dodatki, ki jih imamo na voljo: z oreški, narezanim svežim sadjem, morda medom, (sadnim) jogurtom ali malenkostjo marmelade.

Domača granola

Prav tako odličen začetek poletnih dni je, če nas v skodelici čaka hrustljava domača granola. To pripravimo s poljubno mešanico kosmičev, semen in drugih dodatkov, potem pa spečemo v pečici. Ko se granola peče, jo večkrat premešamo, saj se predvsem na robovih rada hitro zapeče, medtem ko deli na sredini pekača ostajajo mokri. Ko se jed lepo zapeče, jo še ohladimo, razdrobimo in shranimo v posode, ki jih lahko zapremo. Hrustljavo domačo granolo lahko grizljamo kot prigrizek ali jo postrežemo za zajtrk skupaj z (rastlinskim) jogurtom ali mlekom in drugimi dodatki, ki nam teknejo.