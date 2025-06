Ideja za hitro kosilo z bučkami in rižem, ki bo na mizi v slabe pol ure (VIDEO)

Tokrat vam predstavljamo prvo ligo hitrih kosilc, ki smo se je lotili tudi na naši kuharski delavnici, na kateri smo spoznavali različne vrste riža in se potopili v čarobni svet začimb. Ozrli smo se na različne konce sveta in malce pozornosti namenili tudi kariju, saj nam ta beseda povsem običajne sestavine, kot so bučke, piščanec ali riž, postavi v nov kontekst.

Kaj vse je kari?

1. Mešanica začimb: npr. kurkuma, koriander, grško seno, ingver, kumin, kajenski poper, semena gorčice, piment, žafran, v kakšnih posebnih karijih dodajo tudi cvetove vrtnice, pa mangov prah … V Indiji ga zmešajo tudi iz kar 36 začimb, sicer pa se sestava razlikuje po krajih. Zelo ga povezujemo z Indijo, a je nepogrešljiv tudi na Tajskem, v Pakistanu, Bangladešu, Indoneziji in Maroku. Mešanico lahko seveda naredimo tudi sami.

2. Jed: goste omake z zelenjavo ali mesom, npr. perutnino, morskimi sadeži ali ribami, zaokrožene s kokosovim mlekom.

3. Karijevi listi zrastejo na karijevem drevesu, ki spada v rod citrusov. Drevo izvira iz Indije, liste uporabljamo podobno kot pri nas lovor. Tudi te se dodaja v kari mešanice. Suhi so manj aromatični, pri kuhi pa se jih uporabi več kot svežih. Sveži listi dišijo po muškatnem oreščku in agrumih.

Kari s piščancem, bučko in hrustljavo čičerko

manjša pločevinka čičerke

oljčno olje

350 g piščančjih prsi, narezanih na trakce

pločevinka kokosovega mleka (400 ml)

2 šalotki, nasekljani

žlica karija

250 g narezane bučke

žlica škroba (po potrebi)

300 g dolgozrnatega riža

sol in poper

nasekljan peteršilj

Priprava

Čičerko odcedimo, osušimo na krpi in stresemo na pekač. Pokapamo z oljčnim oljem in dodamo malce karija ter solimo. Dobro pomešamo in potisnemo v pečico, segreto na 200 stopinj. Pečemo približno 20 minut, da čičerka zahrusta.

Piščančje trakce posolimo.

V posodi na malce olja popražimo čebulo in piščančje trakce. Dodamo narezano bučko in še čisto malo popražimo.

Začinimo s slabo žlico karija, pomešamo in prelijemo s pločevinko kokosovega mleka, spet pomešamo.

Lonec pokrijemo in na majhnem ognju kuhamo še 10 minut. Po potrebi dosolimo in zgostimo s škrobom. Tega zmešamo z nekaj žlicami hladne vode in vlijemo v omako.

Riž skuhamo. Priporočamo, da se držite teh korakov.

Peteršilj nasekljamo in ga vmešamo v kari.

Postrežemo s kuhanim dolgozrnatim rižem. Vse skupaj posujemo s pečeno čičerko in dodamo rezino limone.

