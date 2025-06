Hitre okisane redkvice, ki jih z veseljem hrustamo naravnost iz kozarca

Pred kratkim smo na instagramu opazili video, ki nas je takoj prepričal. V njem so kot zvezde nastopile hrustljave, nežno okisane redkvice, ki ne vzamejo več kot deset minut priprave, a v zameno podarijo popoln dodatek skoraj vsaki poletni jedi. Pa smo jih naredili. In potem še enkrat. In zdaj jih delimo tudi z vami – ker je to eden tistih receptov, ki se jih splača imeti na zalogi.

Potrebujemo:

1 šopek svežih redkvic

¾ skodelice vinskega (ali jabolčnega) kisa

¾ skodelice vode

2 žlici sladkorja (ali medu)

2 čajni žlički soli

(po želji) nekaj rezin svežega čilija, ščep rdeče paprike ali gorčičnih semen

...

Postopek:

Redkvice operemo, odrežemo liste in koreninske dele, nato jih narežemo na tanke rezine (najbolje s pomočjo rezalnika). V manjši kozici zavremo vodo, kis, sladkor in sol. Ko se vse raztopi, odstavimo z ognja. Narezane redkvice naložimo v čist steklen kozarec in po želji dodamo še čili, papriko ali zelišča. Prelijemo jih z vročo tekočino, pokrijemo in pustimo, da se ohladijo na sobni temperaturi. Ko so hladne, jih prestavimo v hladilnik – že po eni uri bodo okusne, najboljše pa postanejo po 24 urah.

Video priprave si lahko pogledate tudi na spodnjem posnetku:

S čim jih postrežemo?

Okisane redkvice niso le okras – so tisti malenkostni dodatek, ki dvigne vsako poletno jed, pa naj bo še tako preprosta. Najraje jih postrežemo:

ob narezku ali sirnem krožniku, saj ponudijo kontrast bogatim okusom,

v sendvičih, burgerjih ali zavitkih,

kot hrustljav dodatek na solatah ali v zelenjavnih skledah,

ob pečenem krompirju, pečenki ali celo jajcih na oko.

Zakaj so redkvice super?

Poleg tega, da so lepe, hrustljave in okusne, so redkvice tudi prava mala zakladnica hranil. Z redkvicami ne dodamo jedem samo barve in teksture, ampak nam pomagajo pri prebavi, spodbujajo delovanje jeter in žolča ter pomagajo izločati toksine iz telesa. So tudi bogat vir vitamina C, saj že nekaj redkvic na dan pokrije lep delež dnevnih potreb, poleg tega vsebujejo tudi antociane, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom in staranju celic, ter so odlične za hidracijo v poletnih mesecih.

Priporočamo še: Ideja za hitro kosilo z bučkami in rižem, ki bo na mizi v slabe pol ure (VIDEO)