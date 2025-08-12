Hit poletja: osvežilna solata iz trakcev bučk, korenja in jabolk (VIDEO)
Samo nekaj sestavin rabimo za to solato, ki jo pripravimo zelo hitro. Pri roki pa je dobro imeti še lupilec, ki omogoča rezanje zelenjave kot na način julienne.
Ko s tem lupilcem režemo bučke, pa pozor: lupimo jih le toliko časa, da pridemo do sredice s semeni, to namreč zavržemo. Zunanjost, ki jo lahko lepo razrežemo z lupilcem, pa vključimo v našo solato.
Morda še odgovor na vprašanje, zakaj dodamo jabolka. Zato da v jed prinesejo svežino, malo sladkobe in hkrati tudi nekaj osvežujočega kiselkastega okusa. Zato izberemo pravo sorto jabolk: kakšna čvrsta, denimo granny smith, bodo odlična izbira.
Osvežilna poletna solata
Za 4 osebe.
- 2 bučki
- 3 srednje veliki korenčki
- 2 manjši jabolki (ali 1 veliko)
- večji šop peteršilja
- jabolčni kis, oljčno olje
- sol
Priprava
- Bučke, korenje in jabolko operemo ter narežemo na tanke rezance z lupilcem (na način julienne).
- Peteršilj na grobo nasekljamo.
- Vse preložimo v skledo, začinimo s kisom, oljem in soljo ter premešamo.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.