Hit poletja: osvežilna solata iz trakcev bučk, korenja in jabolk (VIDEO)

Imate na vrtu ali v hladilniku kaj bučk? Potem bo ta osvežilna solata z bučkami, v katero dodamo še korenje in jabolka, prava ideja.
Fotografija: Poletna solata z bučkami, korenjem in jabolkom FOTO: Sonja Ravbar
Poletna solata z bučkami, korenjem in jabolkom FOTO: Sonja Ravbar

spela-ankele
Špela Ankele
12.08.2025 ob 11:30
Samo nekaj sestavin rabimo za to solato, ki jo pripravimo zelo hitro. Pri roki pa je dobro imeti še lupilec, ki omogoča rezanje zelenjave kot na način julienne.

Ko s tem lupilcem režemo bučke, pa pozor: lupimo jih le toliko časa, da pridemo do sredice s semeni, to namreč zavržemo. Zunanjost, ki jo lahko lepo razrežemo z lupilcem, pa vključimo v našo solato.

Morda še odgovor na vprašanje, zakaj dodamo jabolka. Zato da v jed prinesejo svežino, malo sladkobe in hkrati tudi nekaj osvežujočega kiselkastega okusa. Zato izberemo pravo sorto jabolk: kakšna čvrsta, denimo granny smith, bodo odlična izbira.

Osvežilna poletna solata

Za 4 osebe.

  • 2 bučki
  • 3 srednje veliki korenčki
  • 2 manjši jabolki (ali 1 veliko)
  • večji šop peteršilja
  • jabolčni kis, oljčno olje
  • sol

Priprava

  1. Bučke, korenje in jabolko operemo ter narežemo na tanke rezance z lupilcem (na način julienne).
  2. Peteršilj na grobo nasekljamo.
  3. Vse preložimo v skledo, začinimo s kisom, oljem in soljo ter premešamo.

