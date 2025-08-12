Samo nekaj sestavin rabimo za to solato, ki jo pripravimo zelo hitro. Pri roki pa je dobro imeti še lupilec, ki omogoča rezanje zelenjave kot na način julienne.

Ko s tem lupilcem režemo bučke, pa pozor: lupimo jih le toliko časa, da pridemo do sredice s semeni, to namreč zavržemo. Zunanjost, ki jo lahko lepo razrežemo z lupilcem, pa vključimo v našo solato.

Morda še odgovor na vprašanje, zakaj dodamo jabolka. Zato da v jed prinesejo svežino, malo sladkobe in hkrati tudi nekaj osvežujočega kiselkastega okusa. Zato izberemo pravo sorto jabolk: kakšna čvrsta, denimo granny smith, bodo odlična izbira.

Osvežilna poletna solata

Za 4 osebe.

2 bučki

3 srednje veliki korenčki

2 manjši jabolki (ali 1 veliko)

večji šop peteršilja

jabolčni kis, oljčno olje

sol

Priprava