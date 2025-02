Govedina stroganov (VIDEO)

Originalen recept za govedino stroganov zahteva dobro mehko govedino, maslo, moko, kislo smetano, čebulo in paradižnikov koncentrat, po svetu pa je danes priljubljenih nešteto različic. Slovenska kuharska knjiga, ki nosi naslov Kuharstvo, avtorici pa sta Pepica Levstek in Andreja Grum, v recepturi navaja tudi kisle kumarice in prav za ta dodatek svežine se je odločila tudi Brina.

Več o izvoru in značilnosti te jedi nam je pred časom povedal Viktor Borisovič Beljajev, starosta kuharstva iz Moskve. Članek lahko preberete TUKAJ.

Govedina stroganov (recept)

500 g govejih trakcev mehke govedine (npr. pljučna pečenka)

1 večja čebula, drobno sesekljana

2 stroka česna, drobno sesekljana

2 žlici olja ali masla

1 žlica gorčice

2 žlici paradižnikove mezge

1 žlička mlete sladke paprike

200 ml goveje jušne osnove

200 ml sladke smetane za kuhanje

3 kisle kumarice, narezane na trakove

sol in poper po okusu

sveži peteršilj za dekoracijo (neobvezno)

Priprava

Goveje trakce začinimo s soljo in poprom. V večji ponvi segrejemo olje ali maslo in meso hitro popečemo na visoki temperaturi, da porjavi. Nato ga odstranimo in shranimo na krožniku. V isti ponvi popražimo čebulo in česen, da postaneta mehka in zlato rjava. Dodamo gorčico, paradižnikovo mezgo in mleto papriko ter pražimo minuto, da se okusi povežejo. Prilijemo jušno osnovo, dodamo trakove kumaric in vrnemo meso v ponev. Kuhamo 10 minut na srednjem ognju. Na koncu dodamo sladko smetano in vse skupaj premešamo. Kuhamo še 5 minut, da omaka postane kremasta. Postrežemo s testeninami, rižem ali pire krompirjem in potresemo s svežim peteršiljem.

Priporočamo še: Ekspresno hitre mesne kroglice stroganov