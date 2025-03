Gojenje špargljev doma: Enostavni koraki za začetnike

Izbira prostora in priprava tal

Ker so šparglji trajnice, je ključnega pomena, da jim namenimo stalen prostor na vrtu, kjer bodo lahko nemoteno rasli dolga leta. Najbolje uspevajo na sončnih in zračnih legah, ki niso izpostavljene močnim vetrovom. Tla naj bodo bogata s humusom, dobro odcedna in z rahlo kislim do nevtralnim pH (med 6,5 in 7,5). Težka, ilovnata tla, kjer zastaja voda, niso primerna za gojenje špargljev. V takšnih primerih je priporočljivo izboljšati strukturo tal z dodajanjem peska in organskega materiala, kot je kompost, ali pa leto pred sajenjem posejati rastline za zeleno gnojenje, kot so ajda, facelija ali bela gorjušica.

