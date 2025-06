Give Me the Vitamins: blogerki, ki sta Rotterdam zamenjali za Kozjansko

Darja Vrščaj je po izobrazbi doktorica znanosti s področja sociologije tehnologije, Tanja Miličić Vrščaj pa je magistrica informacijskih in komunikacijskih tehnologij, trenutno pridobiva certifikat s področja nutricionizma rastlinske prehrane. Darja je študirala na Nizozemskem in se potem zaposlila, tako da je par najprej živel in ustvarjal v Rotterdamu, pred tremi leti pa sta se preselili na Kozjansko; takole pojasni Darja: »Želeli sva si manj časa preživeti pred zasloni, več časa biti v naravi in imeti več nadzora nad tem, kakšno hrano jeva, zato sva se odločili, da bova, kolikor se da, pridelovali svojo zelenjavo in sadje.«

Obe radi kuhata, vendar različne stvari, pojasni Tanja: »Jaz sem najbolj domača v peki, predvsem slanih stvari, kot so kruh z drožmi in domače testenine, Darja pa se najraje posveča jedem, bogatim z zelenjavo, in fermentaciji.« Tako sta ustvarili moderno zasnovan kulinarični blog, imenovan Give Me the Vitamins (torej: Daj mi vitamine).

Poleg tega, nadaljuje Darja, obe zelo radi vodita in pripravljata kulinarične delavnice ter druge tovrstne dogodke, pri katerih pogosto sodelujeta z lokalnimi ustvarjalci. Omenjeno tudi zato, ker zna biti ustvarjanje spletnih vsebin »precej osamljeno, zato nama je še posebej dragoceno, da ga dopolnjujeva z delavnicami in dogodki v živo, kjer lahko znanje in navdušenje nad rastlinsko kuhinjo deliva neposredno z ljudmi«.

Ravnotežje okusov

In kakšna je njuna kuharska filozofija? Darja pojasni: »Najino kuhanje temelji na rastlinski prehrani, saj verjameva, da trenutni prehranski sistem ni vzdržen oziroma trajnosten. Poleg tega, bolj ko študiram nutricionizem, bolj sem prepričana, da je veliko zdravstvenih težav povezanih z visoko procesirano hrano in prekomernim vnosom hrane živalskega izvora. Verjameva, da je rastlinska prehrana lahko dostopna, raznovrstna, hranilna in zelo okusna, in prav to želiva z najinimi recepti približati tudi drugim.«

Dodajata, da se pri kuhanju igrata »z ravnotežjem med sladkim, kislim, slanim in pikantnim, kar jedi naredi zares polne okusa. Pri ustvarjanju receptov veliko razmišljava tudi o teksturah, trudiva se ujeti pravo ravnovesje med hrustljavim, kremnim in sočnim. Prav ta igra tekstur naredi jed resnično zadovoljivo.« V pokušino, kako je opisano videti na krožniku, sta nam s Kozjanskega poslali pisan poletni rastlinski recept za zelenjavne zavitke, ki ga najdete TUKAJ.