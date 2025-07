Garsonjera: vse na 34 kvadratih

Največji izziv pri prenovi in oblikovanju interierja 34 kvadratnih metrov velike garsonjere je bilo ohraniti prostor pretočen in ne preveč nasičen s pohištvom, a hkrati naj bi imel vse, kar omogoča udobno in funkcionalno bivanje. Prenova je bila temeljita in je obsegala vse od zamenjave inštalacij in talnih oblog do prenove kopalnice. Prenovo in zasnovo interierja sta vodili arhitektki Petra Zakrajšek in Tjaša Najvirt iz biroja GAO arhitekti.

