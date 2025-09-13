Galeta s slivami in makom brez kompliciranja: najbolj hitra pita (VIDEO)
Galeta nima popolnega roba in prav to je njen čar. Tokrat sem pripravila čudovito jesensko različico in v testo dodala mak, ki ji da dodatno teksturo in oreškasto aromo, za nadev pa izbrala slive, ki prispevajo ravno prav svežine in prijeten sladko-kiselkast okus. Če jo postrežemo z vaniljevim sladoledom ali sladko smetano, lepo nadgradimo in zaokrožimo okus maka in sadja.
Sestavine
Testo
- 200 g gladke moke, 2 žlici mletega maka
- žlica sladkorja, ščepec soli
- 1 bio limona (nastrgana lupina)
- 120 g hladnega masla (narezanega na kocke)
- 60–80 ml ledeno mrzle vode (po potrebi malo več)
Nadev
- 500 g zrelih sliv (razkoščičenih in narezanih na polovičke)
- 2 žlici sladkorja, žlička limonovega soka
- žlica ruma (ali rumovega sladkorja)
- žlica koruznega škroba, ščepec cimeta
Premaz
- 1 jajce (stepeno z žlico vode)
- žlica sladkorja
Priprava
- Pripravimo testo: v skledi zmešamo moko, mak, sladkor, limonovo lupino in sol.
- Dodamo hladno maslo ter ga s prsti razdrobimo v grudice.
- Prilijemo ledeno hladno vodo in hitro zamesimo, da dobimo kompaktno testo (ne gnetemo predolgo).
- Oblikujemo ga v kepo, zavijemo v folijo in hladimo v hladilniku vsaj pol ure.
- Lotimo se nadeva: očiščene polovičke sliv zmešamo s sladkorjem, limonovim sokom, rumom, škrobom in cimetom.
- Pustimo stati 10 minut, da slive spustijo malo soka.
- Pečico vključimo na 200 stopinj.
- Sestavimo galeto: testo razvaljamo na pomokani površini v krog (premera približno 30 cm).
- V pekač damo peki papir ter nanj prenesemo razvaljano testo.
- Po sredini testa razporedimo nadev, pustimo 4–5 cm roba.
- Rob testa prepognemo navznoter proti sredini in čez slive, premažemo s stepenim jajcem in posujemo s sladkorjem.
- Pečemo približno 40 minut, da testo lepo porjavi in se slive zmehčajo.
- Postrežemo mlačno, po želji z vaniljevim sladoledom.
