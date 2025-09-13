Galeta nima popolnega roba in prav to je njen čar. Tokrat sem pripravila čudovito jesensko različico in v testo dodala mak, ki ji da dodatno teksturo in oreškasto aromo, za nadev pa izbrala slive, ki prispevajo ravno prav svežine in prijeten sladko-kiselkast okus. Če jo postrežemo z vaniljevim sladoledom ali sladko smetano, lepo nadgradimo in zaokrožimo okus maka in sadja.

Sestavine

Testo

200 g gladke moke, 2 žlici mletega maka

žlica sladkorja, ščepec soli

1 bio limona (nastrgana lupina)

120 g hladnega masla (narezanega na kocke)

60–80 ml ledeno mrzle vode (po potrebi malo več)

Nadev

500 g zrelih sliv (razkoščičenih in narezanih na polovičke)

2 žlici sladkorja, žlička limonovega soka

žlica ruma (ali rumovega sladkorja)

žlica koruznega škroba, ščepec cimeta

Premaz

1 jajce (stepeno z žlico vode)

žlica sladkorja

Priprava