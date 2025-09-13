ODPRTA KUHINJA

Galeta s slivami in makom brez kompliciranja: najbolj hitra pita (VIDEO)

Galette (galeta) je francoska rustikalna pita. Njeno bistvo sta hrustljavo masleno testo in sočen nadev. Oblika je prosta, ima zavihan rob.
Fotografija: Galeta s slivami in makom brez kompliciranja FOTO: Sonja Ravbar
Galeta s slivami in makom brez kompliciranja FOTO: Sonja Ravbar

Jasmina Pirnar Krope
13.09.2025 ob 08:01
13.09.2025 ob 08:01

Galeta nima popolnega roba in prav to je njen čar. Tokrat sem pripravila čudovito jesensko različico in v testo dodala mak, ki ji da dodatno teksturo in oreškasto aromo, za nadev pa izbrala slive, ki prispevajo ravno prav svežine in prijeten sladko-kiselkast okus. Če jo postrežemo z vaniljevim sladoledom ali sladko smetano, lepo nadgradimo in zaokrožimo okus maka in sadja.

Sestavine

Testo

  • 200 g gladke moke, 2 žlici mletega maka
  • žlica sladkorja, ščepec soli
  • 1 bio limona (nastrgana lupina)
  • 120 g hladnega masla (narezanega na kocke)
  • 60–80 ml ledeno mrzle vode (po potrebi malo več)

Nadev

  • 500 g zrelih sliv (razkoščičenih in narezanih na polovičke)
  • 2 žlici sladkorja, žlička limonovega soka
  • žlica ruma (ali rumovega sladkorja)
  • žlica koruznega škroba, ščepec cimeta

Premaz

  • 1 jajce (stepeno z žlico vode)
  • žlica sladkorja

Priprava

  1. Pripravimo testo: v skledi zmešamo moko, mak, sladkor, limonovo lupino in sol.
  2. Dodamo hladno maslo ter ga s prsti razdrobimo v grudice.
  3. Prilijemo ledeno hladno vodo in hitro zamesimo, da dobimo kompaktno testo (ne gnetemo predolgo).
  4. Oblikujemo ga v kepo, zavijemo v folijo in hladimo v hladilniku vsaj pol ure.
  5. Lotimo se nadeva: očiščene polovičke sliv zmešamo s sladkorjem, limonovim sokom, rumom, škrobom in cimetom.
  6. Pustimo stati 10 minut, da slive spustijo malo soka.
  7. Pečico vključimo na 200 stopinj.
  8. Sestavimo galeto: testo razvaljamo na pomokani površini v krog (premera približno 30 cm).
  9. V pekač damo peki papir ter nanj prenesemo razvaljano testo.
  10. Po sredini testa razporedimo nadev, pustimo 4–5 cm roba.
  11. Rob testa prepognemo navznoter proti sredini in čez slive, premažemo s stepenim jajcem in posujemo s sladkorjem.
  12. Pečemo približno 40 minut, da testo lepo porjavi in se slive zmehčajo.
  13. Postrežemo mlačno, po želji z vanil­jevim sladoledom.

