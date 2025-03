Frtalja: krasna primorska jed, kot nalašč za pomlad

Ena od tradicionalnih primorskih jedi, ki nas spomni na pomlad, je zagotovo frtalja. Zakaj? Predvsem zato, ker je ena od njenih najbolj razširjenih različic tista, v kateri jajčni osnovi družbo delajo divji šparglji. In ker so ti že na prodaj na posameznih tržnicah v Istri, je tu nekaj navodil za pripravo krasne frtalje.

A najprej omenimo, od kod izvira frtalja: ta jed naj bi bila doma v Furlaniji, njena glavna sestavina so jajca, potem pa dodamo še ostale sestavine, ki so lahko bodisi slane bodisi sladke.

V Turističnem združenju Portorož Piran so to preprosto, a hkrati nasitno in nadvse okusno jed opisali takole: »Jajca so v Istri že od davno sestavni del številnih jedi. Fritaja oziroma frtalja je ena najbolj razširjenih in priljubljenih jajčnih jedi. Gre za neke vrste jajčno omleto oziroma stepeno in posoljeno jajce, ocvrto na oljčnem olju. V Istri jo pripravljajo z divjimi šparglji oziroma špargo, s tartufi, klobasami, pršutom in drugimi dodatki.«

Zelišča za jajca

Marina Ogrin s Turistične kmetije Medljan blizu Izole nam je na vprašanje, kako zelo prisotna je danes na Obali ta jed, pojasnila: »Frtaljo v primorskih gostilnah in restavracijah nudijo večinoma v času divjih špargljev. Dopolnjuje se s popečenimi klobasami, panceto, pršutom in drugimi zelišči.« Ta zelišča so lahko koromač, regrat, čemaž, drobnjak in podobno, v Istri jih označujejo z izrazom erbe per ovi, kar bi lahko prevedli kot zeli oziroma zelišča za jajca.

Nekateri dodajo tudi mleko ali drobnjak oziroma čebulo. To je sicer manj običajno, pravijo primorske gospodinje, ni pa narobe – morda bi bilo še najbolj narobe, če bi v fritajo dodali moko, ker bi tako jed preveč zgostili.

Kot nadaljuje Ogrinova, odlična kuharica in poznavalka domačih jedi, »poznamo zeliščne fritaje s sezonskimi rastlinami, kot so šparglji, blušč, ruška, peski (poganjki mladega česna), in tudi mesne različice.« Na Krasu in Vipavskem, še pojasni, to jed »dopolnjujejo z meliso, meto, cvetovi akacije, bezgom, žajbljem, bučkami in podobnim sestavinami ter jo zapečejo kot omleto«. Istrska frtalja je nekoliko drugačna, sklene: »Pri nas jedi na ponvi ne posušimo, temveč jo pustimo bolj sočno, postrežemo pa jo z domačim kruhom.«

Frtalja s šparglji

Ker se začenja sezona divjih špargljev, je tu recept za frtaljo, dopolnjeno s to sestavino. »Divji špargelj, po domače šparoga, je značilna sredozemska rastlina. Raste ob obronku gozdov slovenske Istre. Kot dvodomna zelnata trajnica zraste tudi do enega metra visoko. Rodi vsako leto v pomladnih mesecih, od polovice marca do polovice maja,« so ob receptu, ki ga objavljamo, zapisali v Turizmu Portorož-Piran.

Za 4 osebe.

šopek špargljev

5–6 jajc

malo oljčnega olja

sol, poper

Priprava

Na oljčnem olju popražimo narezane šparglje. Občasno dolivamo toplo vodo, dokler se ne zmehčajo. Prilijemo stepena jajca s soljo in poprom. Ko jajca zakrknejo, odstavimo in ponudimo s polento.

