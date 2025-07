Frida Kahlo, barve in poletje: nakit, ki nosi posebno sporočilo

Čas je za bolj drzno, barvito in čutno poletno modno avanturo. Poleti imate pravo priložnost, da pokažete svoj edinstveni slog. Izberite modna oblačila in nakit, s katerimi boste izpopolnili svoje stajlinge in hkrati poskrbeli, da boste opazni.

In prav nakit je tisti, s katerim boste lahko izstopali, zlasti če boste izbrali takšnega, ki pripoveduje zgodbo in presega preprosto estetiko. Čas je za umetnost. Čas je za izbrani nakit FREYWILLE.

Dunajska hiša umetniškega nakita FREYWILLE namreč predstavlja novo kolekcijo, ki se poklanja eni najbolj fascinantnih žensk prejšnjega stoletja – Fridi Kahlo. Slikarki, ki je svojo bolečino prelila v barve, svojo krhkost spremenila v moč in svoje življenje v umetniško delo brez primere.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je FREYWILLE