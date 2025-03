FOTO: Izbor najlepših suknjičev za pomlad 2025

Ko se pred garderobno omaro znajdemo brez idej, a z željo, da nismo ponovno v kavbojkah in puloverju, je suknjič pravi odgovor.

Moč suknjiča je v tem, da kombinacijo s kavbojkami povzdigne nekaj stopnic višje, ko pa ga nadenemo ob krilo ali čez dolgo obleko, nas naredi malce bolj umirjene oziroma se za suknjič odločimo, ko si ne želimo preveč izstopati.

To pomlad prevladujejo svetli suknjiči – od povsem belih do bež in pa tudi v nežnih pastelnih barvah, ki se letos vračajo z velikim zaletom.

Trend, ki ste ga zagotovo že opazili, so puloverji s kapuco in čez poveznjeni suknjiči. Mi pa smo našli suknjič, ki to združuje v enem kosu.

Zanimivi so tudi suknjiči s poslikavami. Te morda niso za vsak dan, a ob posebnih priložnostih bodo opravili svoje delo.



...

Suknjič krajšega kroja v nežno roza barvi je pravi kos za dogodke, ki zahtevajo nekaj elegance, ampak ne želimo biti odeti v črno barvo.



...

Svetel suknjič z zlatimi nitkami v tkanini je ravno prav poseben kos, da vsakodnevno kombinacijo s kavbojkami spremeni v videz, s katerim boste deležni pohval. Poudarjena ramena in pas vlijeta še dodatno moč.

PREBERITE ŠE -> Oblikovalka Mojca Celin: Ljubljana ima potencial, a Slovenci po karakterju nismo tako drzni

...

Za pomladne mesece je bela zagotovo lepa in večna izbira, a to nikakor ne pomeni, da je suknjič klasičen. Prevelikega kroja in z zanimivim zapenjanjem bo del urbanega videza.



...

Pri španski znamki Desigual so k sodelovanju povabili francoskega modnega oblikovalca Christiana Lacroixa, ki je ustvaril zanimive potiske.



...

Klasičen moder suknjič z dvorednim zapenjanjem je kos, ki ga lahko vključite v številne kombinacije – s kavbojkami, dolgim krilom ali klasičnim ozkim, pencil krilom za poslovne priložnosti. Uvezen monogram mu doda nekaj ženstvenosti.

PREBERITE ŠE -> Tanja Zorn Grželj: Ko sem res pogledala okoli sebe, sem bila šokirana

...

Še kako ženstven pa je suknjič italijanske znamke Elisabetta Franchi, na katerem zanimiva poslikava ustvari videz korzeta. Svetel kos sicer ni oblačilo za vsakodnevne kombinacije, ob posebnih priložnostih pa zagotovo vzbudi pozornost.

...

Siv suknjič v spranem jeansu je kos, ki ga boste lahko plastili na številne kose v svoji omari in ustvarjali lahkotne, pomladne videze. Če boste zraven kombinirali sive kavbojke, boste ustvarili izjemno moden monokromatski videz.

...

Tudi ko si želimo ustvariti uporniški videz, lahko izberemo suknjič. Kratkega kroja in v videzu usnja v modro zeleni barvi je zanimiv kos, ki klasični kombinaciji z belo srajco doda zanimiv preobrat.

PREBERITE ŠE -> Maja Štamol Droljc: Smo že govorili o samopodobi, pred letom me je hči vprašala to

...

Roza suknjič ohlapnega kroja je čudovit kos, ki združuje sproščenost in eleganco. Še posebno je zanimiv zaradi letos izjemno modnih kapuc, pri tem se pa lahko sname. S tem suknjičem sledite trendu, ki zapoveduje puloverje s kapuco v kombinaciji s suknjičem.

...

Suknjič iz viskoze in lana z bleščečimi aplikacijami na ramenih je opazen kos, ki bo zaradi prijetnega materiala prijeten za pomladne večere.