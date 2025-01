Fiasko z omrežninami: Posredujte nam vprašanja, ki vas mučijo

Zgodba o novi metodologiji obračuna omrežnine, ki je v zadnjih mesecih razburila javnost in privedla do spora med vlado in agencijo za energijo, dobiva novo poglavje. Minister za okolje Bojan Kumer in direktor Elesa Aleksander Mervar sta predstavila predloge za spremembo metodologije. Med ključnimi poudarki so trije časovni bloki za obračunavanje omrežnine, ki bi zamenjali obstoječi sistem petih blokov, ter postopna uvedba sprememb v prehodnem obdobju dveh do treh let.

