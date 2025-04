Fantastičen recept za šunko v testu

Prepričana sva, da je šunka v testu zrasla na zelniku v letu, ko je velika noč padla na prvi april. Zagotovo jo je neka gospodinja počila na velikonočno mizo ob ukazu: »Štefan, zagrab' nož in narež' ta kr'h!« in se nato na vsa usta krohotala, ko Štefanu po prvem rezu ni bilo nič jasno. Ne glede na izvor te legendarne dobrote, je ideja genialna. Za popoln užitek v velikonočni šunki potrebujemo kruh in hren, zakaj ne bi vsega skupaj stlačili v ličen in slasten paket?

Šunka v rženem testu

Testo

200 g ržene moke

380 ml vode

200 g črne pšenične moke

2 žlički soli

250 g bele pšenične moke

1,5 vrečke suhega kvasa

2 žlici sladkorja

Šunka

prekajena neobarjena šunka v kosu (približno 1 kg)

hren s smetano

Priprava

Prekajeno šunko vržemo v pisker in dolijemo toliko hladne vode, da je popolnoma prekrita. Ob rahlem brbotanju jo pokrito kuhamo približno uro (ura kuhe na kilogram šunke). Po kuhi kastrolo odstavimo, šunko pa pustimo, da se povsem shladi v vodi. Testo: vse sestavine za testo stresemo v posodo in premešamo. Iz njih zgnetemo prožno in voljno testo – kuhinjski robot to pogumno opravi v 10 minutah. Posodo pokrijemo z vlažno krpo in jo postavimo na toplo. Testo naj v njej vzhaja do dvojne prostornine, približno uro. Oblikovanje in peka: šunko vzamemo iz vode in osušimo, nato pa na debelo premažemo s hrenom s smetano. Vzhajano testo damo na pult in ga razvaljamo v pravokotnik. Šunko postavimo na sredino razvaljanega testa. Štiri kote testa poveznemo prek šunke, kot bi zapirali paket. Poskrbimo, da med pakiranjem šunke s pritiskanjem testa odpravimo zračne žepke. Oblečeno šunko obrnemo na glavo, da je »šiv« spodaj, nato jo pokrijemo in 30–45 minut pustimo pri miru. Testo nato narahlo posujemo z moko in vanj z britvico ali zelo ostrim nožem zarežemo vzorec mreže, a ne pregloboko. Šunko v testu pečemo najprej 15 minut pri 220 stopinjah, nato še pol ure pri 180 stopinjah. Po peki jo prestavimo na rešetko, da se ohladi.

