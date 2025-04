Dve vrsti privlačnosti, na katerih ne bi smeli graditi odnosa (po mnenju psihologa)

Romantična kemija med dvema osebama ni mit. Ko smo zaljubljeni, se v naših možganih, dejansko odvijajo posebni kemijski procesi, pravijo strokovnjaki.

Pokojna ameriška antropologinja Helen Fisher, ki je večino svojega raziskovanja posvetila temu, zakaj in kako se ljudje zaljubljamo, je denimo ugotovila, da se strastno zaljubljenim osebam močno aktivirajo določeni predeli možganov, ko gledajo svoje partnerje.

A pristna romantična povezava z drugo osebo in tista prava kemija nista edina vzroka, da naše možgane preplavi dopamin, pravi ameriški psiholog dr. Mark Travers. Simptomi zaljubljenosti nas lahko prevzamejo tudi v dveh drugih primerih in nam dajo lažni občutek, da imamo z nekom romantično kemijo, čeprav dolgoročno s to osebo nimamo nič skupnega in je grajenje odnosa z njo nesmiselno.

Dr. Travers je za Psychology Today razkril, kateri dve stvari ljudje pogosto zamenjujemo za romantično kemijo in kaj se takrat dogaja v naših možganih, da mislimo, da smo zaljubljeni. Kot pravi ameriški psiholog, sta ti dve stvari tudi glavna razloga, zakaj smo med iskanjem potencialnega partnerja pogosto razočarani, zato bi bilo za naše duševno zdravje dobro, da se ju naučimo prepoznati ... Preberite več TUKAJ, na Onaplus.si.