Domači trik, ki navduši: tako boste na naraven način očistili leseno kuhinjsko desko (VIDEO)

Sol, limona, kis so izjemno učinkovite sestavine pri odstranjevanju madežev, vonjav in bakterij brez uporabe agresivnih kemikalij. Les namreč vpije tekočine iz hrane (npr. mesne sokove), kar pomeni, da se v notranjosti lahko nabirajo bakterije. Poleg tega pa sestavine, kot so česen, čebula ali rdeča pesa, puščajo v lesu močne vonjave in barvo, ki se lahko prenesejo tudi na druge sestavine oziroma jedi. Zato je treba leseno kuhinjsko desko redno čistiti, predstavljena metoda čiščenja pa je preprosta in učinkovita ter pripomore k daljši življenjski dobi lesa ter k ohranjanju higiene v kuhinji.

Sestavine

groba morska sol

polovica limone

beli kis (po želji za dodatno dezinfekcijo)

Priprava

Grobo sol posujemo po površini deske. S polovičko limone drgnemo sol po površini deske. Pustimo delovati približno 5 do 15 minut, da sestavine odstranijo madeže in vonjave. Desko temeljito speremo z mlačno vodo in posušimo z brisačo.

Namigi:

Po potrebi lahko uporabimo tudi beli kis za dodatno dezinfekcijo.

Vsaj enkrat mesečno leseno desko premažemo z oljem, tako bo ostala prožna in odporna (ne bo pokala, se sušila ali deformirala).

