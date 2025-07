Domača pica: nasveti in recept ene najboljših picopekinj v Sloveniji

Eno naših najboljših picopekinj Anjo Suton smo prosili, naj naniza nekaj nasvetov, da nam bo domača pica čim bolje uspela. Da je Anja ena najboljših pri nas, potrjuje tudi nedavna nagrada, kajti njena zgodba, imenovana The Holly Crust, je na letošnjem ocenjevanju Špizza prejela nagrado za novinko leta v butični kategoriji.

Peče v Marezigah

Sprva je delala v zdravstvu, potem se je preusmerila v kuhanje. Kot nam je pojasnila, je najprej na Obali delala v lokalu z burgerji, nato se je zaposlila v »izolski restavracij, nekako takrat pa se je pri nas začela picomanija in peka teh me je takoj prevzela. Ko sem privarčevala dovolj denarja, sem si kupila pečico na drva.« Na spletu se je poimenovala The Holy Crust, torej Sveta skorja ali, kot reče sogovornica s prikupnim primorskim naglasom: »Sveta škorja.«

Ker so pice, ki jih je objavljala na spletu, videti tako slastne, je postala prava zvezdnica – njen profil na Instagramu trenutno spremlja več kot 21 tisoč sledilcev. Pred dvema mesecema pa je svoje pice ponudila tudi gostom: »Ob spodbudi lastnikov smo pod okrilje butičnih namestitev Casa Oasa v Marezigah pri Kopru dodali moje pice. Pri uresničitvi tega projekta so mi pomagali starši kot tudi Peter Hajdu iz Žarovnij.«

Tako Anja Suton zdaj nad Koprom peče »moderne napoletane s skrbno izbranimi sestavinami«. Tu omeni tudi Kmetijo Freško iz Marezig, od koder prihaja v njeno kuhinjo sezonska, sveža zelenjava.

Pomembne številke

In testo? »Moje testo je mešanica vsega, saj uporabljam tri različne moke – ena od teh je izredno aromatična, s semeni, kar naredi testo posebno. Testo hladno fermentiram 72 ur, včasih tudi dlje, ker rada eksperimentiram in testiram vzdržljivost testa.«

Pomembna pa je še ena številka, in sicer temperatura peke: »Pečem na okoli 420 stopinjah Celzija, kar v kombinaciji s pravilno vzhajanim testom omogoča hitro peko, tako da sestavine ostanejo sočne, rob pa znotraj mehek, zunaj pa ravno prav zapečen.« Kot doda, z daljšim vzhajanjem, ki ga priporoča tudi domačim picopekom, dobimo lažje prebavljivo pico.

»Glede pic, pripravljenih v domači peči, pa: ni pomembno, kakšno vzhajalno sredstvo uporabimo. Bolj kot to se mi zdi pomembno, koliko vzhajalnega sredstva uporabimo. Zato svetujem, da uporabite tisto, kar vam je najbolj blizu – suhi ali sveži kvas, morda droži,« podčrta Anja Suton.

Testo z daljšim vzhajanjem

Anja nam je narekovala tudi recept za domače testo. Kot pravi, si lahko pri pripravi testa pomagamo z mobilnimi aplikacijami, torej s kalkulatorji za testo, kamor vnesemo razne parametre. Katero moko uporabimo? »Moko tipa 00, še boljša pa je tista tipa A. Lahko se odločimo tudi za mešanico obeh, pri čemer se poigravamo z razmerji med njima,« še pojasni.

Za približno 6 hlebčkov.

1 kg moke

597 g vode

28 g soli

1,8 g svežega kvasa (Ne, ni napaka. Zato pa testo dlje časa vzhajamo.)

Priprava

V posodo stresemo vse sestavine, zavihamo rokave in zamesimo testo. Nočemo ga pregreti – ciljamo na to, da ima med zamesom temperaturo 22 ali 23 stopinj Celzija. Lahko zamesimo na bolj grobo, pomembno je samo, da ni grudic.

Pustimo počivati okoli pol ure in potem naredimo par raztegov in prepogibov ter spet pustimo počivati kakšno uro na sobni temperaturi, zatem pa testo, ki smo ga dali v dovolj veliko posodo in jo pokrili, prestavimo v hladilnik (torej na okoli šest stopinj Celzija) za 24 ur.

Vzamemo ga iz hladilnika in pustimo na sobni temperaturi še dobro uro ali dve, šele nato oblikujemo hlebčke.

Po krajšem počitku jih razpotegnemo na obliko pice, obložimo z želenim nadevom in spečemo v pečici, naravnani na najvišjo temperaturo oziroma na program, ki omogoča peko pic.

