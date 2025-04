Dom brez vrat: le stene, ki zastirajo poglede

Hiša, v kateri je mansarda, ki jo tokrat predstavljamo, je bila nekoč mlin, v katerem so izdelovali tudi testenine. Podstreha je, kot pravi arhitekt Matej Peneš, že pred leti dobila betonske podporne stebre, a ker je bil le manjši del prostora namenjen bivanju, sicer pa sušenju testenin in 'šari', je ostal slabo obdelan in surov. Prenova je bila zato temeljita, pravzaprav so obnovili vse od tal do stropa (od izolacije tal in strehe, menjave napeljav do novih tlakov in menjave oken). Ob tem so pustili neobdelane stebre in očistili stropno opeko obokanega stopnišča. Z opeko so po besedah arhitekta ohranili nekdanji značaj hiše, stebri pa kažejo pomanjkljivo znanje zidarjev tistega časa, vendar jim ravno to daje svojevrsten pečat.

Več na deloindom.si.