Cvrtnik na vroč zrak (air fryer): nasveti za nakup in uporabo

Tako ne preseneča, da jim je Jamie Oliver posvetil najnovejšo kuharsko knjigo, ki je izšla pred tedni (Easy Air Fryer: Big & Bold Delicious Food). In ker je tudi naš bloger Sašo Šketa pred nekaj časa razmišljal o knjigi s podobno vsebino, smo ga poprosili za nekaj nasvetov.

Kaj svetuje tistim, ki razmišljamo o nakupu novega gospodinjskega pripomočka? »Prva stvar, ki jo moramo upoštevati pri izbiri cvrtnika na vroč zrak, je kapaciteta. Tisti s kapaciteto okoli štirih litrov so primerni za pare ali posameznike, večji volumni so bolj za družine. Izberemo lahko tudi takšne, ki imajo dve posodi, kar omogoča dodatno fleksibilnost in pripravo različnih jedi hkrati,« uvodoma pojasni Šketa. In doda: »Upoštevajte tudi dimenzije in to, koliko prostora imate na kuhinjskem pultu. Izberite obliko, ki vam najbolj ustreza. Priporočal bi cvrtnike z močjo okoli 1800 W ali več.«

Nekaj kapljic olja

Kaj pa je tisto, kar moramo nujno vedeti, ko se lotevamo priprave jedi v cvrtnikih na vroč zrak? »Za učinkovito rabo je najbolj pomembno pravilno polnjenje. Hrano je najbolj idealno razporediti v eni plasti, da dosežemo enakomeren pretok zraka. Nikakor ne napolnimo preveč, med cvrtjem pa hrano večkrat premešamo. Poleg tega lahko rečem, da se z nekaj dodanimi kapljicami olja pride do veliko boljših rezultatov, kot če hrano pripravljamo brez dodanih maščob. In še nekaj: ne pozabite na predgretje cvrtnika. Nekateri modeli to omogočajo, sicer pa, podobno kot pri pečici, cvrtnik vedno segrejemo in potem napolnimo s hrano,« še pojasni kulinarični bloger.

Kot pravi, lahko v cvrtnikih na vroč zrak pripravimo različne jedi, od mesa, rib, zelenjave in prigrizkov do nekaterih sladic.

