ODPRTA KUHINJA

Čudovita shirazi solata, za katero potrebujemo kumarice, paradižnik, čebulo in sveža zelišča

Ta iranska klasika je dokaz, da za nekaj resnično okusnega ne potrebujemo dolgih seznamov sestavin – le prave kombinacije in nekaj trikov.
Fotografija: Shirazi solata je vedno narezana na majhne koščke. FOTO: ALLEKO/Getty Images/iStockphoto
Odpri galerijo
Shirazi solata je vedno narezana na majhne koščke. FOTO: ALLEKO/Getty Images/iStockphoto

Kaja Berlot
18.08.2025 ob 11:30
Kaja Berlot
18.08.2025 ob 11:30

Poslušajte

Čas branja: 2:35 min.

Če obstaja solata, ki lahko na mizo prinese sonce, svežino in ščepec eksotike, je to zagotovo shirazi. Če je še ne poznate: izvira iz mesta Širaz v jugozahodnem Iranu, kjer si jo privoščijo skoraj vsak dan – kot prilogo k rižu, kebabu ali dušenim mesnim jedem, poleti pa kar kot osvežilno glavno jed.

Njena čarovnija je v preprostosti: fino narezane kumarice, paradižnik, čebula in ogromno svežih zelišč (meta, peteršilj, koriander, koper). Vse to se prelije z mešanico iz limonovega soka (ali v Iranu pogosto tudi s kisom iz grozdja – ab ghoreh) in oljčnega olja.

Triki za popoln okus

  • Režemo drobno, res drobno – to je ključ! V Širazu bi se zgrozili ob grobo narezanih kosih.
  • Odcejanje paradižnika – če hočemo, da solata ne plava v vodi, nasekljan paradižnik najprej odcedimo ali pustimo, da spusti sok, in ga delno odstranimo.
  • Sveža zelišča niso dodatek, ampak glavna sestavina – ne varčujmo z njimi.
  • Kis ali limona – v originalnem receptu se uporablja ab ghoreh (kis iz grozdja), a limonin sok prav tako odlično opravi svoje delo.
  • Ohladimo pred serviranjem – 15–20 minut v hladilniku bo dovolj, da se okusi povežejo.

...
...

Kako jo postreči

  • Ob mesnih jedeh – popolno se poda k jagnjetini na žaru, kebabu ali celo pečenemu piščancu.
  • Z rižem – v Iranu pogosto riž prelijejo z nekaj žlicami te solate, da je jed bolj osvežilna.
  • Kot samostojno jed – poleti jo postrežemo s kosom kruha in malo feta sira.

Malo zgodovine na krožniku

V iranski kulinariki imajo sveže solate pomembno vlogo – ne kot dekoracija, ampak kot nepogrešljiv del obroka. Shirazi je nastala v vročem, suhem podnebju, kjer je bil vsak grižljaj svežine dobrodošel. Danes jo pripravljajo povsod po Iranu in jo radi prilagodijo lokalnim sestavinam – na obali dodajo celo nasekljano svežo ribo, v goratih predelih pa oreščke. Med različice, ki jih po svetu radi poskusijo, sicer spadajo še tista z granatnim jabolkom, z avokadom, pri čemer limono nadomestimo z limeto, v kombinaciji z bulgurjem ali kuskusom, saj se solata se spremeni v poln obrok, ali pa z jogurtom, ko del preliva zamenjamo z gostim jogurtom, da nastane kremasta, a še vedno osvežilna jed.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

shirazi solata solata shirazi iranska kuhinja iranska kulinarika priloge solate

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.