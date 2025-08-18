Čudovita shirazi solata, za katero potrebujemo kumarice, paradižnik, čebulo in sveža zelišča
Če obstaja solata, ki lahko na mizo prinese sonce, svežino in ščepec eksotike, je to zagotovo shirazi. Če je še ne poznate: izvira iz mesta Širaz v jugozahodnem Iranu, kjer si jo privoščijo skoraj vsak dan – kot prilogo k rižu, kebabu ali dušenim mesnim jedem, poleti pa kar kot osvežilno glavno jed.
Njena čarovnija je v preprostosti: fino narezane kumarice, paradižnik, čebula in ogromno svežih zelišč (meta, peteršilj, koriander, koper). Vse to se prelije z mešanico iz limonovega soka (ali v Iranu pogosto tudi s kisom iz grozdja – ab ghoreh) in oljčnega olja.
Triki za popoln okus
- Režemo drobno, res drobno – to je ključ! V Širazu bi se zgrozili ob grobo narezanih kosih.
- Odcejanje paradižnika – če hočemo, da solata ne plava v vodi, nasekljan paradižnik najprej odcedimo ali pustimo, da spusti sok, in ga delno odstranimo.
- Sveža zelišča niso dodatek, ampak glavna sestavina – ne varčujmo z njimi.
- Kis ali limona – v originalnem receptu se uporablja ab ghoreh (kis iz grozdja), a limonin sok prav tako odlično opravi svoje delo.
- Ohladimo pred serviranjem – 15–20 minut v hladilniku bo dovolj, da se okusi povežejo.
Kako jo postreči
- Ob mesnih jedeh – popolno se poda k jagnjetini na žaru, kebabu ali celo pečenemu piščancu.
- Z rižem – v Iranu pogosto riž prelijejo z nekaj žlicami te solate, da je jed bolj osvežilna.
- Kot samostojno jed – poleti jo postrežemo s kosom kruha in malo feta sira.
Malo zgodovine na krožniku
V iranski kulinariki imajo sveže solate pomembno vlogo – ne kot dekoracija, ampak kot nepogrešljiv del obroka. Shirazi je nastala v vročem, suhem podnebju, kjer je bil vsak grižljaj svežine dobrodošel. Danes jo pripravljajo povsod po Iranu in jo radi prilagodijo lokalnim sestavinam – na obali dodajo celo nasekljano svežo ribo, v goratih predelih pa oreščke. Med različice, ki jih po svetu radi poskusijo, sicer spadajo še tista z granatnim jabolkom, z avokadom, pri čemer limono nadomestimo z limeto, v kombinaciji z bulgurjem ali kuskusom, saj se solata se spremeni v poln obrok, ali pa z jogurtom, ko del preliva zamenjamo z gostim jogurtom, da nastane kremasta, a še vedno osvežilna jed.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.