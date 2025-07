Cezarjeva solata: recept so nam zaupali v ljubljanski restavraciji Joe Peña's

Pred nekako 100 leti, morda leta 1924, po nekaterih virih tri leta pozneje, je Caesar Cardini (znan tudi pod imenom César) sestavil jed, katere bistvo je začrtal srček romanske solate. Dodal je posebno omako, čez razporedil popečene krutone. In tako je nastala cezarjeva solata, ki je še danes stalnica večine mehiških restavracij. Zakaj ravno mehiških? Ker je solato pripravil v mehiškem mestu Tijuana, ki leži tik ob ameriški meji.

Preliv, krušne kocke

Cardini – njegova družina se je čez lužo priselila iz Italije – je v Tijuani vodil restavracijo Caesar's. V tistem obdobju je v Ameriki veljala prepoved točenja alkoholnih pijač in trgovanja z njimi, zato se mu je zdelo, da bo v Mehiki restavracijski posel bolj cvetel. To mednarodno, italijansko-ameriško zgodbo, ki se je dogajala v Mehiki, uvodoma povzemamo zato, ker imajo deloma prav tisti, ki menijo, da je cezarjeva solata tudi malo italijanski izum.

Cardini se je pozneje vrnil v Ameriko in začel izdelovati solatne prelive, to podjetje pa obstaja še danes in poleg prelivov izdeluje krušne kocke oziroma krutone, začinjene z različnimi okusi.

Čeprav je cezarjeva solata v originalni verziji, ki jo še danes strežejo v Tijuani, zajemala zgolj sredico romanske solate, posebni preliv in popečeni kruh, se danes na spletu in tudi v mehiških restavracijah po svetu najde mnogo obogatenih različic te jedi. Največ jih omenja popečene piščančje trakove, ki jih v originalnem receptu seveda ni, poleg pa so lahko tudi paradižniki, paprike in druga zelenjava.

...

Slavne izvedbe

Kot je navada pri skorajda vseh kultnih jedeh, ima tudi cezarjeva solata svoje slavne različice. Jamie Oliver vanjo recimo doda piščanca in cvetačo, razrezano čisto na tanko. Gordon Ramsay v solatni preliv vmeša jajca, dijonsko gorčico, rdeče vino, inčune in limonov sok.

Vsestranska Martha Stewart je omenjeno solato oplemenitila s krutoni, ki jih je v pečici popekla na maslu in oljčnem olju, svojo verzijo te solate pa je v svet poslal tudi slavni chef Anthony Bourdain – na jed je dodal nariban parmezan, solatnemu prelivu pa je karakter in hkrati slanost pričaral z vloženimi inčuni.

...

Cezarjeva solata (recept)

Morda je cezarjeva solata najslavnejša na svetu, zagotovo pa je tista, ki je na jedilnikih večine svetovnih mehiških restavracij. Tako jo strežejo tudi pri nas, kjer so jo med prvimi slovenski javnosti predstavili v ljubljanski restavraciji Joe Peña's – od tam je tudi recept, ki nam ga je pred časom posredoval Janko Hribar.

Za 4 osebe.

približno 1,3 kg solate ledenke

Preliv

2 slana ribja fileja

2 ščepca soli

2 jedilni žlici kisa

6 g sladkorja

200 g majoneze

3 jedilne žlice olja (po želji oljčno oziroma sončnično)

2 ščepa naribanega parmezana

6 žlic vode

In še

nariban sir grana padano

krutoni (po želji)

pest narezanih češnjevih paradižnikov (po želji)

nekaj rezin sveže ali popečene bagete (po želji)

popečeni trakovi piščančjega belega mesa (po želji)

Priprava