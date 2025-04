Česnov konfit – preprosta čarovnija, za katero niste vedeli, da bi morala biti stalnica v vaši kuhinji (VIDEO)

Konfit ali confit prihaja iz francoske kuhinje in pomeni način konzerviranja mesa v masti, na način, da se to termično obdela v lastni maščobi. Konfitiranje se kot sodobna kuharska tehnika uporablja tudi za počasno kuhanje rib in zelenjave v maščobi, da dosežemo sočnost in neverjetno mehkobo. Pri postopku lahko uporabimo tudi pečico, tako kot smo jo mi za pripravo česna.

Zakaj bi konfitirali česen?

Počasi pečen česen v olju ne zagreni, temveč postane bolj sladek, mehak, kremast in brez tiste značilne ostrine. V manj kot eni uri boste iz olja potegnili bombice okusa, s katerimi lahko izboljšate omake, polivke, solate in raznorazne nadeve. Ponudite ga lahko namesto masla kot nekakšno predjed ali prigrizek s popečenimi kruhki. Seveda pa tudi olje, v katerem se je česen mehčal in oplajal, ni za smeti, kajti v sebi nosi bogate arome. Za dodatno popestritev lahko uporabite različna sveža zelišča, dodate čili ali poper, namesto oljčnega olja pa lahko izberete tudi kakšno bolj nevtralno.

Sestavine

2 glavi česna

250 ml oljčnega olja

1 vejica rožmarina

1 vejica timijana

½ žličke soli

Priprava

Pečico vključimo na 120 stopinj. Stroke česna olupimo in jih damo v manjšo posodo, primerno za pečico. Prelijemo z oljčnim oljem, dodamo zelišča in sol. Konfitiramo 30 do 40 minut, dokler česen ne postane mehak in zlato rjav. Ohladimo in shranimo v steklen kozarec z oljem.

Česnov konfit je najboljši, če ga porabimo v enem do dveh tednih. Če ga hranimo v hladilniku, zdrži do enega meseca, a moramo paziti, da ga neprodušno zapremo v posodico. Če želimo podaljšati rok uporabnosti, lahko česnov konfit zamrznemo kot ledene kocke, tako bo zdržal do tri mesece.

