Čebulni pirhi, kot jih še ne poznate: tehnika barvanja, ki bo letos največji hit (VIDEO)

Skrivnost je v drobno narezanem papirju in čebulnih olupkih, v katera povaljamo jajca, jih ovijemo v najlonske nogavičke in potopimo v naravna barvila ali pa jih preprosto skuhamo kar v vodi. Mi smo pripravili barvilo iz rdečega zelja in brusničnega čaja, vi pa se lahko poigrate tudi z drugimi odtenki, ki jih pričarata denimo kurkuma ali teran. Najbolj všeč nam je, da tehnika deluje tudi na rjavih jajcih, ki postanejo živo pisana. Če boste uporabili bela, pa bodo pirhi bolj pastelnih odtenkov.

Pisani čebulni pirhi

olupki 3 rumenih in 3 rdečih čebul (ali več po potrebi)

list belega papirja ali listi nekaj glavic česna

10 jajc

beli kis

pol glave rdečega zelja

3 žlice brusničnega čaja

10 krpic iz starih najlonskih nogavic

10 elastik ali sukanec

Priprava

Čebulne olupke in papir (ali olupke česna) narežemo na majhne listke in jih med seboj pomešamo. Rdeče zelje narežemo na kose, predenemo v lonec in prekrijemo z vodo. Dodamo žlico kisa in zavremo. V drugem loncu zavremo vodo. Jajca očistimo s krpico, pomočeno v kis in vodo. Vsako zmočimo in povaljamo v olupke. Tesno ovijemo s kosom najlonk in zavežemo z elastiko. Ko voda zavre, dodamo 5 jajc med zelje, 5 pa v čisto vodo – tej dodamo še brusnični čaj. Kuhamo 6 do 8 minut (odvisno od velikosti jajc), nato ogenj ugasnemo in pustimo, da se jajca namakajo približno 2 uri. Jajca nato očistimo in po želji premažemo s pikico olja, da se še lepo zasvetijo.

