Če tega ne veste, boste izgubili še zadnjo setev letos

Za neuspešno kalitev vrtnin je še konec poletja največkrat kriva razgreta zemlja. Preberite, kdaj in kako ponoviti setev ali posaditi sadike.
Fotografija: Da seme vzkali, mora biti zemlja zrahljana do zelo majhnih grudic. Foto: Ngukiaw/Shutterstock
Da seme vzkali, mora biti zemlja zrahljana do zelo majhnih grudic. Foto: Ngukiaw/Shutterstock

Julijana Bavčar
08.09.2025 ob 09:07
Julijana Bavčar
V dneh na prehodu iz poletja v jesen ima veliko vrtičkarjev opraviti z neuspelimi setvami: je skoraj tri tedne od setve motovilca, blitve ali zimske solate dovolj, da bi seme vzklilo? Na splošno seme vrtnin v toplem delu leta kali veliko hitreje kot zgodaj spomladi – razlog so toplejša tla. Da, solatnice in druga listna zelenjava, bi v tolikšnem času že morala pokukati iz zemlje in hitro napredovati.

A tudi poletne setve so občutljive: če smo sejali kakovostno seme, skrbeli za redno vlažnosti in seme zaščitili pred ptički s tanko plastjo substrata ali morda kopreno, so razlog za neuspeh skoraj gotovo previsoke temperature tal. Zemlja je temna in njene temperature so veliko višje kot temperature zraka. Velja, da semenu ne ustrezajo temperature nad 30 stopinj Celzija, semenu motovilca celo temperature pod 25 stopinj zelo zmanjšajo kaljivosti. Zato velja, da solatnice še proti koncu poletja sejemo v senco visokih rastlin, kot so paradižnik, paprike, visoki fižol, ali pa tla zasenčimo z olistanimi vejicami.

Res pa je, da so setve včasih muhaste: včasih isto seme posejemo v istem času, na dve različni gredici, pa ena setev uspe, druga pa ne. Včasih je razlog predhodna kultura ali soseščina druge vrtnine (oglejte si dobre in slabe sosede posameznih vrtnin), včasih pa tudi ne.

 

temperatura kaljenja neuspešna setev seme svetlokalilke

