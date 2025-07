Če radi pripravljate tortilje, tega raje ne kupite v trgovini

Ker v naši mali kulinarični redakciji iščemo bližnjice, poleg tega pa največkrat kupujemo v klasičnih slovenskih trgovinah, smo poiskali rešitev, s pomočjo katere lahko enostavno pripravimo domače tortilje. Velikokrat smo jih že poskusili pripraviti doma in prav vsakič so čudovito uspele. Potrebujete sestavine, ki so opisane v receptu spodaj. Recept omenja 2 skodelici bele moke in 1 skodelico koruzne, a nič ne de, če koruzne nimate v shrambi, tedaj uporabite 3 skodelice bele moke, saj bodo tudi na ta način tortilje odlično uspele.

...

Raznoliki dodatki

In kaj, če nimate na zalogi avtentičnih sestavin, s katerimi bi dopolnili tortilje? Uporabite lahko zelenjavo, ki je na voljo v vsakem supermarketu in te dni tudi na vsaki lokalni tržnici: zeleno solato ali zelje, narezano na tanko. Paradižnike, narezane na majhne kocke, ki jih začinite z zelišči z domačega vrta. Popečene bučke, celo sezonske gobe, seveda prepražene. Od ostalih sestavin pa lahko dodamo nariban sir ali preprost namaz iz kisle smetane, pripravljen tako, da omenjeno sestavino malo solimo in pomešamo z narezanimi svežimi zelišči, denimo z drobnjakom ali peteršiljem. Takosi, torej z nadevi dopolnjene tortilje, so lahko mesni, zelenjavni ali ribji, zato je izbor dodatkov lahko res raznolik.

Če vam bo ostalo kaj domačih tortilj, pa še ta nasvet: na ogreto ponev damo tortiljo, nanjo razporedimo nariban sir ter ga pokrijemo s še eno tortiljo. Ko se spodaj zapeče, obrnemo in popečemo še z druge strani. Sir se lepo raztopi, tako pripravljeno jed pa razrežemo na četrtine ali osmine in postrežemo s poljubno omako – nastal bo prav krasen poletni prigrizek!

...

Mehiški kruhki ali domače tortilje po naše

Tako pripravljene tortilje lahko postrežemo s poljubnimi dodatki: v en krožnik razporedimo pečene trakove piščančjega mesa, v skledo dodamo zeleno solato, na krožnik naribamo sir, skodelice zapolnimo s paradižnikovo ali smetanovo omako ... Tako si lahko vsak od jedcev na tortiljo naloži, kar si želi.

Za 10–15 tortilj.

2 skodelici bele moke (večja skodelica za čaj ali mleko, dobra 2 dl)

1 skodelica koruzne moke

žlička soli

1 skodelica vroče vode

0,3 skodelice sončničnega olja

Priprava

V posodo damo obe vrsti moke in dodamo sol. Prilijemo olje in vodo, ki naj bo tako vroča, kolikor je iz pipe lahko – ne pa vrela. Premešamo in umesimo testo, če je treba, dodamo še malo moke. Testo razdelimo na 10 ali 15 delov in oblikujemo prav toliko kroglic, velikih približno kot žogice za golf. Kroglice polagamo na rahlo pomokano površino in pokrijemo s kuhinjsko krpo. Pol ure jih pustimo na sobni temperaturi. Površino, na kateri bomo valjali, narahlo pomokamo. Pazimo: če je moke preveč, se bo v ponvi žgala. Žogice razvaljamo na velikost ponve. Če je treba, na koncu testo še malo raztegnemo z rokami. Dobro ponev močno segrejemo. Olja ne dodajamo! Na suho in zelo vročo ponev položimo tortiljo. Ko začnejo nastajati mehurčki, obrnemo in zapečemo še na drugi strani. Odlagamo jih na večji krožnik, pokrite naj bodo z večjo pokrovko, da ostanejo tople in mehke