Če mislite, da je vaš ljubljenček jeseni varen, se močno motite – tu je razlog

Ko pomislimo na klope in bolhe, večina lastnikov psov in mačk najprej pomisli na pomlad in poletje. Res je, da so topli meseci njihov glavni čas, vendar nevarnost ne izgine z začetkom jeseni – prav nasprotno, mnogi veterinarji opozarjajo, da je tveganje jeseni pogosto še večje.

Zakaj so jeseni še posebej dejavni?

Klopi in bolhe za preživetje potrebujejo vlago, zavetje in primerno temperaturo. Jesen s svojimi zmernimi temperaturami med 10 in 20 °C, pogostejšimi padavinami in gostejšo vegetacijo ustvari popolne pogoje za njihovo aktivnost. Po vročem poletju, ko lahko previsoke temperature zmanjšajo njihovo gibanje, se z jesenskimi dnevi spet aktivirajo. Odpadlo listje in visoka trava jim ponujata zavetje, kjer lahko dolgo čakajo na svojega gostitelja.

