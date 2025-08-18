DELOINDOM

Če imate vrt, tega avgusta nikar ne spreglejte

Rastline imajo svoj imunski sistem. Z ustrezno nego, gnojili in ekološkimi škropivi jih okrepimo, preprečimo bolezni in zagotovimo bogat jesenski pridelek.
Fotografija: Največ težav povzroča paradižnikova (krompirjeva) plesen. Prepoznamo jo po rumenih pegah z rjavimi madeži v sredini. Foto Metrob
Največ težav povzroča paradižnikova (krompirjeva) plesen. Prepoznamo jo po rumenih pegah z rjavimi madeži v sredini. Foto Metrob

Vanes Husić, univ. dipl. inž. agr., Metrob
18.08.2025 ob 17:29
Rastline se proti boleznim borijo s svojim imunskim sistemom. Ta deluje drugače kot pri človeku, a jih lahko s pravimi dodatki močno okrepimo in ohranimo zdrave. Topla jesen obeta dober pridelek plodovk, le poskrbeti moramo zanje.

Vrtnarji z izkušnjami vemo, da je avgust precej nevaren mesec za vrtnine na domačem vrtu. Vreme je toplo in redne padavine poskrbijo za vlago. Tudi če ni dežja, imamo vsako jutro roso. Le nekaj kapljic vlage pa zadostuje za premik številnih glivičnih bolezni po rastlini. Boj proti boleznim se začne že po sajenju. Paradižnik moramo posaditi tako, da so rastline razporejene v smeri vetra in dovolj narazen druga od druge. Le tako se bodo hitro osušile. Na vlago pazimo tudi pri zalivanju, saj ne smemo pršiti po listih. Najbolj koristni so namakalni sistemi in seveda streha nad paradižnikom. Pri rastlinjakih moramo biti pozorni na redno zračenje, ne le zaradi vlage, temveč tudi zaradi nižanja temperature.

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.

