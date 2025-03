Če imate doma zeljno glavo, pripravite ta recept

Zelje je vsestranska zelenjava, ki se uporablja tako surova kot kuhana oziroma pripravljena na najrazličnejše možne načine. Je bogato z vitamini, minerali in vlakninami, hkrati pa ima nizko kalorično vrednost, zato je odlična in zdrava izbira, ki si jo lahko pogosto privoščimo. Pravzaprav bi zelje lahko jedli vsak dan.

Kulinarika naše regije zelje naravnost obožuje. Od fermentiranega, ki ga pripravljamo v različnih enolončnicah, kot so segedin, jota in sarme, do zeljne solate, ki je prav tako izjemno pogosta priloga na slovenskih mizah. A tokrat ne bomo pripravili tiste čisto klasične, ki jo gotovo že poznate. Dodali ji bomo nekaj neobičajnih sestavin, ki so kot nalašč za prehod v pomlad. Ta na krožnike prinese svežino in lahkotnost.

Tako pripravljeno zelje je namreč izjemno svežega okusa: za to poskrbijo grenivke, ki jih porabimo kar cele. Lupinica bo dodala prijetno aromo citrusov, meso sadeža bomo vmešali za popestritev teksture, vse skupaj pa zabelili še z grenivkinim sokom.

Sestavine

glava zelja

glava koromača

šopek svežega kopra

dve bio grenivki

dve žlici oljčnega olja

žlica gorčice

sol in poper

Priprava

Najprej na mandolino ali z nožem narežemo zelje in koromač na tanke koščke. Nato nasekljamo koper in ga vmešamo v zelenjavo. Eno grenivko narežemo na polovico in iz nje izdolbemo sadno meso ter ga vmešamo v skledo z zeljem. Lupinico grenivke naribamo v manjšo skodelico ter vanjo iztisnemo še grenivkin sok. V tem lončku bomo namreč pripravili osvežujoč preliv za solato. V preliv vmešamo še žlico gorčice, ekstra deviško oljčno olje ter sol in poper. Vse skupaj dobro premešamo, še bolje pretresemo ali razžvrkljamo z metlico za stepanje, da nastane emulzija, ki se bo enakomerno oprijela solate. Zelenjavo in sadje v skledi prelijemo s pripravljenim prelivom in dobro premešamo. Solato lahko pripravimo tudi dan vnaprej in si jo privoščimo za malico v službi ali ob kosilu naslednji dan.

