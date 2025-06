Če boste upoštevali to pravilo, bo čiščenje žara vedno preprosto

Sezona piknikov je tu in če imate doma žar, ste ga to sezono gotovo že uporabili. Prijetni peki in kosilu pa vedno sledi nekoliko manj prijetno opravilo. Čiščenje žara se morda komu zdi naporna naloga, vendar je lahko precej enostavno, če poznamo prave metode. Redno čiščenje žara ni pomembno le zaradi daljše življenjske dobe naprave, temveč tudi za boljši okus hrane in večjo varnost pri peki.

Celoten članek preberite na deloindom.si.