Carbonara s tuno in šparglji: oh, kako dobro kosilo je to (VIDEO)

Testenine carbonara spadajo med najbolj znamenite italijanske jedi. V tej deželi so tako priljubljene, da se mediji potrudijo sestaviti sezname restavracij, kjer jih znajo kuharji najbolje pripraviti. Seveda si to specialiteto lahko povsem preprosto pripravimo tudi doma, le nekaj pravil se moramo držati in poskrbeti, da imamo zares sveža jajca in da so ostale sestavine kakovostne. Pa pozor: meja med odlično kremasto pripravljeno teksturo in testeninami z umešanimi jajci je zelo tanka.

Sestavine

pol šopka špargljev

1 jajce + 3 rumenjaki

100 g pekorina

300 g testenin

kozarček tunine

peteršilj za dekor

Priprava

Šparglje očistimo, jim odstranimo oleseneli del in narežemo na manjše kose. Jajca razžvrkljamo in primešamo pekorino. Pristavimo vodo za testenine. Ko voda zavre, vanjo stresemo testenine, preverimo čas kuhanja na embalaži in se lotimo špargljev. V zadnjih treh minutah kuhanja testenin segrejemo ponev, nanjo kanemo olje in popečemo šparglje s tuno. Ko so testenine kuhane, jih dodamo v ponev. Dobro pomešamo. Ogenj ugasnemo. Počakamo dobro minuto, šele nato dodamo jajca in zajemalko vode od testenin. Dobro pomešamo in takoj ponudimo. Po želji potresemo še s peteršiljem.

Bi carbonaro pripravili še kako drugače?

Recept za klasično carbonaro Antonia Carluccia najde TUKAJ.

najde TUKAJ. Italijanska klasika lahko postane poletna uspešnica, le eno sestavino moramo zamenjati z – bučko! Kremaste testenine, pripravljene brez kančka smetane, bodo na mizi, kot bi trenil. Recept najdete TUKAJ.

Pa še najbolj pomladna različica za to jed, kot jo pripravita Midva kuhava. Prav tako s šparglji, pa z grahom, korenčkom in česnom. Recept je TUKAJ.

