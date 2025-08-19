Bučkin kompot: fantastična in malo drugačna rešitev za veliko bučnega presežka

Vsak, ki ima doma samo ped vrta, bo potrdil, da v nekem trenutku, letos je to zadnjih nekaj tednov, odkar se je zemlja obilno prepojila z dežjem, domače bučke postanejo malone nadloga in hud pritisk, kajti če jih ne pobiraš redno, ena velika, ki se odebeli, zavre rast vseh drugih – in to se ti zdi škoda, pa čeprav jih sploh ne potrebuješ.

Peta, pravkar izdana kuharica najuspešnejše slovenske knjižne avtorice tega žanra zadnjih let Urške Fartelj, Vrt in špajza, uradno malo zamuja. Iziti bi morala spomladi – ampak to je zamuda, ki se je neverjetno posrečila. Zdaj je namreč čas, ko vrtovi buhtijo od tistega pridelka, ki ga ne znamo prav dobro shraniti. In prav takih receptov je v knjigi veliko. Izbrala sem tri, ki bodo zanesljivo našli pot v moje domače kozarčke. Z vami pa delim bučkin kompot.

Receptov, kako dobro shraniti poletne bučke, v resnici ni veliko in sama sem jih do zdaj zgolj zrezala in zamrznila za bodoče juhe ali pa vložila, pečene, s sardelnimi fileji in kaprami v olje. Med vsemi recepti v knjigi, ki jih je več kot sto dvajset, mi je najprej v oči padel predlog za kompot iz poletnih bučk. Nič novega ne bi bil, če bi šlo za zimske bučke. Kombinacija namakan­ja v kisli raztopini in kuhanja v sladkornem sirupu, z dodatkom ruma, bi utegnila biti rešitev za veliko bučnega poletnega presežka.

A preden se lotimo posla, še malo o tej zadnji izdaji: gre za kombinirano delo, dva komplementarna dela, dve avtorici. V prvi polovici knjige agronomka Mateja Grobin Hlavaty razloži vse o tem, kako do pridelka sploh priti – to je torej vrtnarsko pisanje. V drugem pa se Urška Fartelj (220 stopinj poševno) poglobi v vprašanje, kako rezultate predelati v shranek. Poglavja? Marmelade, džemi in želeji. Kompoti in likerji, pa sokovi in sirupi ter kandirano sadje. V kislem delu je pripravila recepte za zelenjavo, vloženo v kis, fermentirane shranke, omake in čatnije, posveti se shranjevanju v olju, soli in sladkorju ter sušenju, besedico, dve nameni tudi zamrzovanju.

Nekaj je treba takoj povedati: tej knjigi je treba dati priznanje. Vsebuje vse recepte, ki so predmet tradicije in zato nepogrešljivi za tiste, ki se na pot shranjevanja šele podajajo, vsebuje posebnosti, ki so vzniknile v našem lastnem gastronomskem prostoru, dasiravno moram seveda tu gledati malo širše kot samo Slovenijo, dodaja pa tudi recepte, za katere bo celo marsikateri po­znavalec slišal prvič. Sama se imam za sistematično bralko receptov za shranjevan­je pridelka – posledica dejstva, da živim na manjši ljubiteljski kmetiji, kjer je takšna razgledanost pomembna – in v tej knjigi ni malo receptov, ki jih nisem zasledila še nikjer drugje, v oko pa so mi padli zato, ker imajo nov, presenetljiv zasuk.

Bučkin kompot z rumom

3 kg mladih bučk, očiščenih

2 l vode

300 ml rdečega vinskega kisa

600–900 g sladkorja

50 ml ruma

1 cimetova palčka

1 strok vanilje

po želji: limonov sok

Priprava