Bučke: tiktok je preplavil recept, ki je navdušil milijone (ja, tudi nas)

Tiktok že nekaj mesecev navdušuje z »zucchini breadwich« trendom – sendvičem, kjer kruh nadomestimo s tankimi rezinami bučk. Tudi mi smo se navdušili nad to kreativno in nizkokalorično idejo, ki je obenem polna okusa, preprosta za pripravo in brez preveč ogljikovih hidratov.

Tukaj je odličen posnetek z navodili:

Kako nastane zucchini breadwich?

V posnetku avtorica:

nareže bučke po dolžini na tanke rezine in jih popolnoma osuši na papirnati brisači,

naniza rezine eno zraven druge, da dobi pravokotnik,

na rezine strese čedar (ali drug sir) in jih začini,

vse skupaj speče pri visoki temperaturi, da se sir stopi in bučke zlato zapečejo,

doda nadev, zvije kot sendvič – in uživa!

»Zucchini breadwich« sicer lahko prilagodimo popolnoma po svojem okusu. Naloga trdega sira v tem receptu je, da bučke drži skupaj, za to pa lahko uporabimo katerikoli trdi sir, kot je čedar, gauda ali mocarela. Tudi z začimbami lahko recept prilagodimo svojemu okusu. Poleg česnovega prahu in dimljene paprike lahko uporabimo še suho baziliko, origano, rezino limone ali pa malo karija v prahu.

Poigramo se lahko tudi z nadevom, v katerem lahko združimo različne okuse.

Če nam zadiši mediteransko, lahko poskusimo kombinacijo feta sira, oliv in suhe paradižnikove paste, v vegansko kombinacijo lahko vključimo avokado in dimljeni tofu, v kremasto različico nadeva pa zamešamo grški jogurt z zelišči ali humus.

Priprava

Tako pripravljene bučke pri 200 °C pečemo 10 do 12 minut. Narejene rezine se rahlo zvijejo, sir pa ustvari hrustljavo skorjico, ki drži vse skupaj. Ko je zapečeno, bučke pustimo nekaj minut, da se sir nekoliko strdi – potem narežemo na trakove za lažje deljenje in prijetno uživanje.

