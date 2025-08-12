Bršljanke mi zdaj cvetijo kot nore – po tem enem triku

Pelargonije spadajo med najmanj zahtevne balkonske cvetice, ker nas kljub razmeroma skromni oskrbi nagradijo z bujnim cvetenjem. Vseeno, ali imate pokončno rastoče vrste z velikimi cvetovi in žametno dlakastimi listi, polviseče pelargonije ali bršljanke, ki se prevešajo čez koritca in imajo bolj gladke liste – vse potrebujejo isto: sončno mesto, redno zalivanje, dognojevanje in obiranje odcvetelih cvetnih glavic. Nobena vrsta tudi ni najbolj srečna, če je izpostavljena padavinam; čeprav naj bi bile nove sorte nanje veliko bolj odporne kot nekdanje.

Marsikomu je obiranje odcvetelih cvetov pelargonij nadležno, a je po mojih dolgoletnih ljubiteljskih izkušnjah zelo koristno.

