Bršljanke mi zdaj cvetijo kot nore – po tem enem triku

Bršljanke in druge pelargonije imajo manj možnosti za razvoj sive plesni, zaradi katere propade največ listov, če se osuti cvetni lističi ne prilepijo na liste rastline.
Fotografija: Bršljanke potrebujejo sončno mesto, redno zalivanje, dognojevanje in obiranje odcvetelih cvetnih glavic.  Foto: Obraz/Shutterstock
Bršljanke potrebujejo sončno mesto, redno zalivanje, dognojevanje in obiranje odcvetelih cvetnih glavic.  Foto: Obraz/Shutterstock

Julijana Bavčar
12.08.2025 ob 15:08
Pelargonije spadajo med najmanj zahtevne balkonske cvetice, ker nas kljub razmeroma skromni oskrbi nagradijo z bujnim cvetenjem. Vseeno, ali imate pokončno rastoče vrste z velikimi cvetovi in žametno dlakastimi listi, polviseče pelargonije ali bršljanke, ki se prevešajo čez koritca in imajo bolj gladke liste – vse potrebujejo isto: sončno mesto, redno zalivanje, dognojevanje in obiranje odcvetelih cvetnih glavic. Nobena vrsta tudi ni najbolj srečna, če je izpostavljena padavinam; čeprav naj bi bile nove sorte nanje veliko bolj odporne kot nekdanje.

Marsikomu je obiranje odcvetelih cvetov pelargonij nadležno, a je po mojih dolgoletnih ljubiteljskih izkušnjah zelo koristno.

 

Zakaj cvetni lističi povzročajo gnitje, kakšni so znaki sive plesni ter kako obiramo cvetove, preberite na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

bršljanke pelargonije obiranje cvetov siva plesen pelargonij

