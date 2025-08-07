ODPRTA KUHINJA

Brina svetuje, kaj dobrega narediti z glavo svežega zelja (VIDEO)

Tradicionalna korejska jed je predvsem priloga različnim jedem.
Fotografija: Brina obožuje kimči FOTO: Sonja Ravbar
Brina obožuje kimči FOTO: Sonja Ravbar

Odprta kuhinja
07.08.2025 ob 13:01
Odprta kuhinja
07.08.2025 ob 13:01

Kislo zelje, ki nastane v naravnem procesu fermentacije, ni naša pogruntavščina, pripravljajo jo tudi drugje po svetu, na primer v Aziji, zelo znana jed je kimči, ki jo Korejci menda pripravljajo že tri tisočletja. Ena od glavnih začimb je čili, kar daje kimčiju oster in pekoč okus. Ko začne na sobni temperaturi fermentirati, ga postavimo v hladilnik, kjer bo ohranil primerno stopnjo kislosti in svež okus več tednov. Njegova glavna sestavina je zelenjava, na obalnih območjih mu dodajajo tudi morske sadeže.

Brina je namesto kitajskega zelja uporabila kar navadno zelje, dodala pa je še redkvice.

Sestavine

  • 1–2 glavi navadnega ali kitajskega zelja (narezanega)
  • pol skodelice grobe morske soli (na kg zelja)
  • 1 skodelica vode + 2 žlici riževe moke (ali navadne) + 1 žlica sladkorja
  • 1 skodelica gochugaruja (čili v prahu)
  • četrt skodelice ribje omake (ali fermentirane kozice)
  • 1 žlica naribanega česna
  • 1 žlica naribanega ingverja
  • pol čebule (zmlete)
  • 1 redkev daikon (narezana na julienne)
  • 1 korenček (narezan julienne)
  • 3–5 mladih čebul

Priprava

Zelje

  1. Zelje najprej razrežemo na večje grižljajske koščke (3–5 cm).
  2. V večji posodi ga posolimo in z rokami dobro premešamo.
  3. Pustimo stati 1,5 do 2 uri, vmes večkrat premešamo, da se enakomerno zmehča.
  4. Ko je zelje uvelo, ga 2–3-krat speremo s hladno vodo in dobro odcedimo.

Pasta

  1. V kozici zavremo vodo in vmešamo riževo moko. Mešamo, dokler ne nastane gosta kaša.
  2. Dodamo sladkor in odstavimo, da se ohladi.
  3. V večji skledi združimo riževo kašo z gochugarujem, česnom, ingverjem, čebulo in ribjo
  4. omako. Dobro premešamo.
  5. Primešamo še narezano redkev, korenček in mlado čebulo.

Mešanje

  1. Z odcejenim zeljem združimo začimbno pasto.
  2. Z rokavicami vse dobro premešamo, da je vsak košček zelja lepo obložen s pasto.

Pakiranje in fermentacija

  1. Kimchi naložimo v čiste kozarce ali fermentacijsko posodo. Vsako plast rahlo potlačimo, da iztisnemo zrak.
  2. Pustimo na sobni temperaturi 1 do 2 dni (odvisno od temperature prostora), nato prestavimo v hladilnik. Lahko pa tudi počasi fermentiramo v hladilniku, nekje teden dni, še bolje dva.

Zorenje in uporaba

  1. Kimči je najokusnejši po približno 5–7 dneh v hladilniku, a ga lahko po želji poskusimo že prej.
  2. Uporabimo ga kot prilogo, v ramnu ali mineštrici, z jajci, v palačinkah (kimchi jeon) ali pa kar z žlico!

