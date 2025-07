Brina ima recept, da bo hobotnica tako dobra kot iz restavracije (VIDEO)

Marsikdo se poleti še kako rad loti hobotnice, kajti vonj in način priprave nas poneseta na morje in obudita brezskrbne počitnice. Marsikdo pa se na poletnem oddihu poda na lov in se priprave loti čisto od začetka. Za vse, ki imate v rokah svežo hobotnico, in za vse, ki ste kupili kar zamrznjeno, je naša Yaska napisala vse trike in namige, kako se je lotiti, kaj narediti, da ne bo trda in kako jo pravilno skuhati. Članek lahko preberete TUKAJ.

Zdaj pa k receptu Brine Robinik Kobal. Konkretno gostijo nam je pripravila, ko smo snemali ta recept za karamelizirano hobotnico z grahovim pirejem, pečenim krompirjem in vinsko omako. Jed je kompleksna, a ni zahtevna. Priporočamo, da se je lotite za vikend kosilo, sicer pa lahko hobotnico skuhate tudi dan prej in tako prihranite nekaj časa. Brina je za prezentacijo uporabila le lovke, vi pa lahko karamelizirate tudi preostanek hobotnice ali pa si jo narežete v solato.

Karamelizirana hobotnica

1 hobotnica (1–1,5 kg)

voda, sol, lovor, poper v zrnju

Za karamelizacijo

maslo

miso pasta (ali samo maslo + rjavi sladkor)

rjavi sladkor ali med

limonov sok

Grahov pire

300 g zamrznjenega graha

maslo

smetana ali mleko

sol, poper

limonov sok

Pečen krompir

mlad krompirček

oljčno olje

sol, poper

rožmarin ali timijan

Vinska omaka

200 ml rdečega vina

1 šalotka

maslo

žlica sladkorja

sol, poper

...

Priprava

Hobotnico skuhamo z lovorjem, poprom, soljo — cca. 45 minut do mehkega. Ohladimo, osušimo, narežemo na lovke. Mlad krompir prerežemo na pol, začinimo z oljem, soljo, poprom, zelišči. Pečemo v pečici na 200 °C nekje 30–40 minut do zlato hrustljavega. Vinska omaka: na maslu popražimo nasekljano šalotko. Dodamo vino, sladkor. Kuhamo na srednjem ognju, da se omaka zgosti (redukcija). Na koncu vmešamo kos masla za sijaj, začinimo. Grahov pire: Grah blanširamo. Zmiksamo z maslom, malo smetane ali mleka, soljo, poprom, limonovim sokom do gladkega. Karamelizacija hobotnice: V ponvi stopimo maslo, dodamo miso pasto + sladkor/med + limonov sok. V to damo hobotnico in popečemo, da dobi skorjico.

...

Deloindom.si: Če nabirate gozdne jagode, je pomembno, da veste to (nasveti magistre gozdarstva)